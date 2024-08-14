ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения второй раз за последние два года объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией после вспышки заболеваемости в Демократической Республике Конго и распространения болезни на соседние страны. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что возбудитель оспы передается при тесном контакте с инфицированным. Обычно болезнь протекает в легкой форме, но в некоторых случаях по телу зараженного начинают распространяться гнойные поражения, в результате приводя к смерти.

Вспышка признана "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение" (PHEIC) - это самый высокий уровень тревоги, - говорится в сообщении.

Подобные объявления помогают ускорить поиск лекарств и обеспечить финансирование глобальных мероприятий в области здравоохранения, чтобы максимально локализовать инфекцию.

Последняя вспышка породила новую разновидность патогена, который легче распространяется через любой физический контакт, в том числе половым путем.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы остановить вспышку и спасти жизни людей, необходимы меры реагирования, скоординированные на международном уровне, - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

С начала года в 13 африканских странах было зарегистрировано всего около 17 тысяч случаев подозрения на заражение оспой обезьян и 517 смертей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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