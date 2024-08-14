ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией
Киев • УНН
ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией из-за вспышки в ДР Конго и распространения на соседние страны. С начала года зарегистрировано около 17 тысяч подозрений на заражение и 517 смертей в 13 африканских странах.
Всемирная организация здравоохранения второй раз за последние два года объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией после вспышки заболеваемости в Демократической Республике Конго и распространения болезни на соседние страны. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что возбудитель оспы передается при тесном контакте с инфицированным. Обычно болезнь протекает в легкой форме, но в некоторых случаях по телу зараженного начинают распространяться гнойные поражения, в результате приводя к смерти.
Вспышка признана "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение" (PHEIC) - это самый высокий уровень тревоги,
Подобные объявления помогают ускорить поиск лекарств и обеспечить финансирование глобальных мероприятий в области здравоохранения, чтобы максимально локализовать инфекцию.
Последняя вспышка породила новую разновидность патогена, который легче распространяется через любой физический контакт, в том числе половым путем.
Совершенно очевидно, что для того, чтобы остановить вспышку и спасти жизни людей, необходимы меры реагирования, скоординированные на международном уровне,
С начала года в 13 африканских странах было зарегистрировано всего около 17 тысяч случаев подозрения на заражение оспой обезьян и 517 смертей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Африканском союзе объявлен самый высокий уровень тревоги из-за распространения Mpox13 августа 2024, 15:40 • 19985 просмотров