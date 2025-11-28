$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 352 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 3612 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 2556 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+" - Минобороны
11:00 • 18446 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 15871 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 15927 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 27394 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18819 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17157 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14807 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Исследование связало чернила для татуировок с изменениями в иммунной системе и ослаблением реакции на вакцину

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Новое исследование показало, что чернила для татуировок быстро перемещаются в лимфатическую систему, где могут оставаться месяцами, убивать иммунные клетки и нарушать реакцию организма на вакцины. Это вызывает вопросы относительно общественного здравоохранения, поскольку татуировки становятся все более распространенными.

Исследование связало чернила для татуировок с изменениями в иммунной системе и ослаблением реакции на вакцину

Чернила для татуировки не просто инертно остаются в коже. Новое исследование показывает, что "они быстро перемещаются в лимфатическую систему, где могут оставаться месяцами, убивать иммунные клетки и даже нарушать реакцию организма на вакцины", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ученые в Швейцарии использовали модель на мышах, чтобы проследить, что происходит после татуировки. "Пигменты попадали в соседние лимфатические узлы в течение нескольких минут и продолжали накапливаться в течение двух месяцев, вызывая гибель иммунных клеток и стойкое воспаление", - говорится в сообщении.

"Чернила также ослабляли иммунный ответ на вакцину против Covid от Pfizer и BioNTech, когда инъекцию вводили в татуированную кожу. Зато то же воспаление, кажется, усиливало реакцию на инактивированную вакцину против гриппа", - отмечается в сообщении.

Выводы, опубликованные на этой неделе в Proceedings of the National Academy of Sciences, обостряют вопросы общественного здравоохранения, поскольку татуировки становятся мейнстримом, отмечает издание. Согласно опросу Pew Research, проведенному в 2023 году, 32% взрослых в США имеют по крайней мере одну татуировку, а 22% - несколько.

Учитывая, что ежегодно на татуировки тратятся миллиарды, авторы из Университета итальянской Швейцарии в Беллинцоне утверждают, что результаты указывают на необходимость более жестких токсикологических испытаний и более строгого надзора за ингредиентами чернил для татуировок, которые сталкиваются с гораздо менее жестким регулированием, чем медицинские изделия.

"Эта работа является самым масштабным на сегодняшний день исследованием влияния чернил для татуировок на иммунный ответ и вызывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с практикой татуировок, - сказали исследователи. - Наша работа подчеркивает необходимость дальнейших исследований для формирования политики здравоохранения и нормативных баз относительно безопасности чернил для татуировок".

Исследование не показывает, возникают ли подобные иммунные эффекты у людей – это еще не проверялось. Но оно указывает на четкие риски. Пигменты давно задокументированы в лимфатических узлах человека, а результаты исследований на мышах отражают то, что наблюдалось как у людей, так и у приматов, пишет издание.

Шведское исследование 2024 года, проведенное с участием почти 12 000 человек, показало, что люди с татуировками имели на 21% более высокий риск злокачественной лимфомы, чем те, кто не имел татуировки, причем самая сильная связь наблюдалась в первые два года после нанесения татуировки и снова через более чем десять лет. Повышенный риск охватывал основные типы лимфомы, как агрессивные формы, такие как диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, так и медленнее растущие, такие как фолликулярная лимфома, пишет издание.

Датское исследование, опубликованное в январе, показало подобные закономерности. "Участники с татуировками имели более высокий риск рака кожи, включая меланому и плоскоклеточный рак, а также лимфому, причем риски возрастали еще больше для татуировок размером больше ладони. В одном из разделов исследования крупные татуировки были связаны с в 2,7 раза более высоким риском лимфомы и более чем вдвое более высоким риском рака кожи", - говорится в сообщении.

Исследователи в обеих странах говорят, что накопленные доказательства заслуживают более глубокого исследования, особенно учитывая, что известно, что такие пигменты, как сажа, полициклические ароматические углеводороды и азокрасители, мигрируют в лимфатические узлы и остаются там годами.

Курение всего нескольких сигарет ежедневно повышает риск сердечного приступа на 50%: исследование ученых19.11.25, 01:49 • 3351 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
