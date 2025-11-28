Исследование связало чернила для татуировок с изменениями в иммунной системе и ослаблением реакции на вакцину

Чернила для татуировки не просто инертно остаются в коже. Новое исследование показывает, что "они быстро перемещаются в лимфатическую систему, где могут оставаться месяцами, убивать иммунные клетки и даже нарушать реакцию организма на вакцины", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ученые в Швейцарии использовали модель на мышах, чтобы проследить, что происходит после татуировки. "Пигменты попадали в соседние лимфатические узлы в течение нескольких минут и продолжали накапливаться в течение двух месяцев, вызывая гибель иммунных клеток и стойкое воспаление", - говорится в сообщении.

"Чернила также ослабляли иммунный ответ на вакцину против Covid от Pfizer и BioNTech, когда инъекцию вводили в татуированную кожу. Зато то же воспаление, кажется, усиливало реакцию на инактивированную вакцину против гриппа", - отмечается в сообщении.

Выводы, опубликованные на этой неделе в Proceedings of the National Academy of Sciences, обостряют вопросы общественного здравоохранения, поскольку татуировки становятся мейнстримом, отмечает издание. Согласно опросу Pew Research, проведенному в 2023 году, 32% взрослых в США имеют по крайней мере одну татуировку, а 22% - несколько.

Учитывая, что ежегодно на татуировки тратятся миллиарды, авторы из Университета итальянской Швейцарии в Беллинцоне утверждают, что результаты указывают на необходимость более жестких токсикологических испытаний и более строгого надзора за ингредиентами чернил для татуировок, которые сталкиваются с гораздо менее жестким регулированием, чем медицинские изделия.

"Эта работа является самым масштабным на сегодняшний день исследованием влияния чернил для татуировок на иммунный ответ и вызывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с практикой татуировок, - сказали исследователи. - Наша работа подчеркивает необходимость дальнейших исследований для формирования политики здравоохранения и нормативных баз относительно безопасности чернил для татуировок".

Исследование не показывает, возникают ли подобные иммунные эффекты у людей – это еще не проверялось. Но оно указывает на четкие риски. Пигменты давно задокументированы в лимфатических узлах человека, а результаты исследований на мышах отражают то, что наблюдалось как у людей, так и у приматов, пишет издание.

Шведское исследование 2024 года, проведенное с участием почти 12 000 человек, показало, что люди с татуировками имели на 21% более высокий риск злокачественной лимфомы, чем те, кто не имел татуировки, причем самая сильная связь наблюдалась в первые два года после нанесения татуировки и снова через более чем десять лет. Повышенный риск охватывал основные типы лимфомы, как агрессивные формы, такие как диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, так и медленнее растущие, такие как фолликулярная лимфома, пишет издание.

Датское исследование, опубликованное в январе, показало подобные закономерности. "Участники с татуировками имели более высокий риск рака кожи, включая меланому и плоскоклеточный рак, а также лимфому, причем риски возрастали еще больше для татуировок размером больше ладони. В одном из разделов исследования крупные татуировки были связаны с в 2,7 раза более высоким риском лимфомы и более чем вдвое более высоким риском рака кожи", - говорится в сообщении.

Исследователи в обеих странах говорят, что накопленные доказательства заслуживают более глубокого исследования, особенно учитывая, что известно, что такие пигменты, как сажа, полициклические ароматические углеводороды и азокрасители, мигрируют в лимфатические узлы и остаются там годами.

Курение всего нескольких сигарет ежедневно повышает риск сердечного приступа на 50%: исследование ученых