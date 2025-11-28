$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 314 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 3574 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 2508 перегляди
Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 18396 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15849 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15915 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 27362 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18810 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17156 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14804 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Дослідження пов'язало чорнило для татуювання зі змінами в імунній системі і послабленням реакції на вакцину

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Нове дослідження показало, що чорнило для татуювань швидко переміщується в лімфатичну систему, де може залишатися місяцями, вбивати імунні клітини та порушувати реакцію організму на вакцини. Це викликає питання щодо громадського здоров'я, оскільки татуювання стає все більш поширеним.

Дослідження пов'язало чорнило для татуювання зі змінами в імунній системі і послабленням реакції на вакцину

Чорнило для татуювання не просто інертно залишається в шкірі. Нове дослідження показує, що "воно швидко переміщується в лімфатичну систему, де може залишатися місяцями, вбивати імунні клітини і навіть порушувати реакцію організму на вакцини", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Учені у Швейцарії використовували модель на мишах, щоб простежити, що відбувається після татуювання. "Пігменти потрапляли в сусідні лімфатичні вузли протягом кількох хвилин і продовжували накопичуватися протягом двох місяців, викликаючи загибель імунних клітин і стійке запалення", - ідеться у повідомленні.

"Чорнило також послаблювало імунну відповідь на вакцину проти Covid від Pfizer та BioNTech, коли ін'єкцію вводили в татуйовану шкіру. Натомість те саме запалення, здається, посилювало реакцію на інактивовану вакцину проти грипу", - зазначається у повідомленні.

Висновки, опубліковані цього тижня в Proceedings of the National Academy of Sciences, загострюють питання громадського здоров'я, оскільки татуювання стає мейнстрімом, зазначає видання. Згідно з опитуванням Pew Research, проведеним у 2023 році, 32% дорослих у США мають принаймні одне татуювання, а 22% - кілька.

Враховуючи, що щороку на татуювання витрачаються мільярди, автори з Університету італійської Швейцарії в Беллінцоні стверджують, що результати вказують на необхідність жорсткіших токсикологічних випробувань та суворішого нагляду за інгредієнтами чорнила для татуювань, які стикаються з набагато менш жорстким регулюванням, ніж медичні вироби.

"Ця робота є наймасштабнішим на сьогодні дослідженням впливу чорнила для татуювань на імунну відповідь і викликає серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з практикою татуювань, - сказали дослідники. - Наша робота підкреслює необхідність подальших досліджень для формування політики охорони здоров'я та нормативних баз щодо безпеки чорнила для татуювань".

Дослідження не показує, чи виникають подібні імунні ефекти у людей – це ще не перевірялося. Але воно вказує на чіткі ризики. Пігменти давно задокументовані в лімфатичних вузлах людини, а результати досліджень на мишах відображають те, що спостерігалося як у людей, так і у приматів, пише видання.

Шведське дослідження 2024 року, проведене за участю майже 12 000 осіб, показало, що люди з татуюваннями мали на 21% вищий ризик злоякісної лімфоми, ніж ті, хто не мав татуювання, причому найсильніший зв'язок спостерігався в перші два роки після нанесення татуювання та знову через понад десять років. Підвищений ризик охоплював основні типи лімфоми, як агресивні форми, такі як дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома, так і повільніше зростаючі, такі як фолікулярна лімфома, пише видання.

Данське дослідження, опубліковане в січні, показало подібні закономірності. "Учасники з татуюваннями мали вищий ризик раку шкіри, включаючи меланому та плоскоклітинний рак, а також лімфому, причому ризики зростали ще більше для татуювань розміром більше долоні. В одному з розділів дослідження великі татуювання були пов'язані з у 2,7 раза вищим ризиком лімфоми та більш ніж удвічі вищим ризиком раку шкіри", - ідеться у повідомленні.

Дослідники в обох країнах кажуть, що накопичені докази заслуговують на глибше дослідження, особливо враховуючи, що відомо, що такі пігменти, як сажа, поліциклічні ароматичні вуглеводні та азобарвники, мігрують до лімфатичних вузлів і залишаються там роками.

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Тренд
Карцинома
Pfizer
Bloomberg
Данія
Швеція
Сполучені Штати Америки