Дослідження пов'язало чорнило для татуювання зі змінами в імунній системі і послабленням реакції на вакцину

Чорнило для татуювання не просто інертно залишається в шкірі. Нове дослідження показує, що "воно швидко переміщується в лімфатичну систему, де може залишатися місяцями, вбивати імунні клітини і навіть порушувати реакцію організму на вакцини", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Учені у Швейцарії використовували модель на мишах, щоб простежити, що відбувається після татуювання. "Пігменти потрапляли в сусідні лімфатичні вузли протягом кількох хвилин і продовжували накопичуватися протягом двох місяців, викликаючи загибель імунних клітин і стійке запалення", - ідеться у повідомленні.

"Чорнило також послаблювало імунну відповідь на вакцину проти Covid від Pfizer та BioNTech, коли ін'єкцію вводили в татуйовану шкіру. Натомість те саме запалення, здається, посилювало реакцію на інактивовану вакцину проти грипу", - зазначається у повідомленні.

Висновки, опубліковані цього тижня в Proceedings of the National Academy of Sciences, загострюють питання громадського здоров'я, оскільки татуювання стає мейнстрімом, зазначає видання. Згідно з опитуванням Pew Research, проведеним у 2023 році, 32% дорослих у США мають принаймні одне татуювання, а 22% - кілька.

Враховуючи, що щороку на татуювання витрачаються мільярди, автори з Університету італійської Швейцарії в Беллінцоні стверджують, що результати вказують на необхідність жорсткіших токсикологічних випробувань та суворішого нагляду за інгредієнтами чорнила для татуювань, які стикаються з набагато менш жорстким регулюванням, ніж медичні вироби.

"Ця робота є наймасштабнішим на сьогодні дослідженням впливу чорнила для татуювань на імунну відповідь і викликає серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з практикою татуювань, - сказали дослідники. - Наша робота підкреслює необхідність подальших досліджень для формування політики охорони здоров'я та нормативних баз щодо безпеки чорнила для татуювань".

Дослідження не показує, чи виникають подібні імунні ефекти у людей – це ще не перевірялося. Але воно вказує на чіткі ризики. Пігменти давно задокументовані в лімфатичних вузлах людини, а результати досліджень на мишах відображають те, що спостерігалося як у людей, так і у приматів, пише видання.

Шведське дослідження 2024 року, проведене за участю майже 12 000 осіб, показало, що люди з татуюваннями мали на 21% вищий ризик злоякісної лімфоми, ніж ті, хто не мав татуювання, причому найсильніший зв'язок спостерігався в перші два роки після нанесення татуювання та знову через понад десять років. Підвищений ризик охоплював основні типи лімфоми, як агресивні форми, такі як дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома, так і повільніше зростаючі, такі як фолікулярна лімфома, пише видання.

Данське дослідження, опубліковане в січні, показало подібні закономірності. "Учасники з татуюваннями мали вищий ризик раку шкіри, включаючи меланому та плоскоклітинний рак, а також лімфому, причому ризики зростали ще більше для татуювань розміром більше долоні. В одному з розділів дослідження великі татуювання були пов'язані з у 2,7 раза вищим ризиком лімфоми та більш ніж удвічі вищим ризиком раку шкіри", - ідеться у повідомленні.

Дослідники в обох країнах кажуть, що накопичені докази заслуговують на глибше дослідження, особливо враховуючи, що відомо, що такі пігменти, як сажа, поліциклічні ароматичні вуглеводні та азобарвники, мігрують до лімфатичних вузлів і залишаються там роками.

