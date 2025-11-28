Дослідження пов'язало чорнило для татуювання зі змінами в імунній системі і послабленням реакції на вакцину
Київ • УНН
Нове дослідження показало, що чорнило для татуювань швидко переміщується в лімфатичну систему, де може залишатися місяцями, вбивати імунні клітини та порушувати реакцію організму на вакцини. Це викликає питання щодо громадського здоров'я, оскільки татуювання стає все більш поширеним.
Чорнило для татуювання не просто інертно залишається в шкірі. Нове дослідження показує, що "воно швидко переміщується в лімфатичну систему, де може залишатися місяцями, вбивати імунні клітини і навіть порушувати реакцію організму на вакцини", повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Учені у Швейцарії використовували модель на мишах, щоб простежити, що відбувається після татуювання. "Пігменти потрапляли в сусідні лімфатичні вузли протягом кількох хвилин і продовжували накопичуватися протягом двох місяців, викликаючи загибель імунних клітин і стійке запалення", - ідеться у повідомленні.
"Чорнило також послаблювало імунну відповідь на вакцину проти Covid від Pfizer та BioNTech, коли ін'єкцію вводили в татуйовану шкіру. Натомість те саме запалення, здається, посилювало реакцію на інактивовану вакцину проти грипу", - зазначається у повідомленні.
Висновки, опубліковані цього тижня в Proceedings of the National Academy of Sciences, загострюють питання громадського здоров'я, оскільки татуювання стає мейнстрімом, зазначає видання. Згідно з опитуванням Pew Research, проведеним у 2023 році, 32% дорослих у США мають принаймні одне татуювання, а 22% - кілька.
Враховуючи, що щороку на татуювання витрачаються мільярди, автори з Університету італійської Швейцарії в Беллінцоні стверджують, що результати вказують на необхідність жорсткіших токсикологічних випробувань та суворішого нагляду за інгредієнтами чорнила для татуювань, які стикаються з набагато менш жорстким регулюванням, ніж медичні вироби.
"Ця робота є наймасштабнішим на сьогодні дослідженням впливу чорнила для татуювань на імунну відповідь і викликає серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з практикою татуювань, - сказали дослідники. - Наша робота підкреслює необхідність подальших досліджень для формування політики охорони здоров'я та нормативних баз щодо безпеки чорнила для татуювань".
Дослідження не показує, чи виникають подібні імунні ефекти у людей – це ще не перевірялося. Але воно вказує на чіткі ризики. Пігменти давно задокументовані в лімфатичних вузлах людини, а результати досліджень на мишах відображають те, що спостерігалося як у людей, так і у приматів, пише видання.
Шведське дослідження 2024 року, проведене за участю майже 12 000 осіб, показало, що люди з татуюваннями мали на 21% вищий ризик злоякісної лімфоми, ніж ті, хто не мав татуювання, причому найсильніший зв'язок спостерігався в перші два роки після нанесення татуювання та знову через понад десять років. Підвищений ризик охоплював основні типи лімфоми, як агресивні форми, такі як дифузна великоклітинна В-клітинна лімфома, так і повільніше зростаючі, такі як фолікулярна лімфома, пише видання.
Данське дослідження, опубліковане в січні, показало подібні закономірності. "Учасники з татуюваннями мали вищий ризик раку шкіри, включаючи меланому та плоскоклітинний рак, а також лімфому, причому ризики зростали ще більше для татуювань розміром більше долоні. В одному з розділів дослідження великі татуювання були пов'язані з у 2,7 раза вищим ризиком лімфоми та більш ніж удвічі вищим ризиком раку шкіри", - ідеться у повідомленні.
Дослідники в обох країнах кажуть, що накопичені докази заслуговують на глибше дослідження, особливо враховуючи, що відомо, що такі пігменти, як сажа, поліциклічні ароматичні вуглеводні та азобарвники, мігрують до лімфатичних вузлів і залишаються там роками.
