Куріння всього декількох сигарет щодня підвищує ризик серцевого нападу на 50%: дослідження вчених
Київ • УНН
Дослідження за участю понад 300 тисяч людей показало, що куріння від двох до п'яти сигарет на день збільшує ризик серцевого нападу на 50% та ймовірність смерті на 60% протягом 15 років. Ризик серцево-судинних захворювань знижується після відмови від куріння, але залишається вищим, ніж у некурців, навіть через 30 років.
Курити менше, але не кидати повністю - для частини людей це здається прийнятним компромісом. Однак таке рішення не дає результату. Про це інформує DW з посиланням на звіт, оприлюднений в журналі PLOS Medicine, передає УНН.
Деталі
Група дослідників проаналізувала майже два десятки довготривалих досліджень за участі понад 300 тисяч людей зі США та Бразилії. Результати виявилися невтішними: у тих, хто викурював від двох до п’яти сигарет на день, ризик серцевого нападу за 15 років спостережень зріс на 50%, а ймовірність смерті — на 60%.
Серед учасників, які палили понад 20 сигарет щодня, смертність була більш ніж утричі вищою, ніж серед тих, хто не курив
Вчені також визначили, як швидко знижується ризик серцево-судинних захворювань після відмови від куріння.
За їхніми оцінками, найбільше зниження ризиків спостерігається у перші 10 років після відмови від тютюну. Втім, навіть через 30 років він залишається вищим, ніж у людей, які ніколи не палили.
Нагадаємо
Дослідження в США показало, що курці частіше мають інвалідність, особливо пов'язану із зором, слухом, рухливістю та когнітивними функціями. Жінки-курці мають вищий ризик інвалідності, ніж чоловіки.
