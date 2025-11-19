Куріння всього декількох сигарет щодня підвищує ризик серцевого нападу на 50%: дослідження вчених

Дослідження за участю понад 300 тисяч людей показало, що куріння від двох до п'яти сигарет на день збільшує ризик серцевого нападу на 50% та ймовірність смерті на 60% протягом 15 років. Ризик серцево-судинних захворювань знижується після відмови від куріння, але залишається вищим, ніж у некурців, навіть через 30 років.