Куріння пов’язали з інвалідністю у США: дані дослідження
Київ • УНН
Дослідження в США показало, що курці частіше мають інвалідність, особливо пов'язану із зором, слухом, рухливістю та когнітивними функціями. Жінки-курці мають вищий ризик інвалідності, ніж чоловіки.
У курців у США частіше фіксують інвалідність, зокрема пов’язану з когнітивними, зоровими й руховими порушеннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
Як зазначають вчені, це перше дослідження, яке "оцінює поширеність та тяжкість інвалідності за статусом куріння та вибраними демографічними характеристиками".
Дослідження опубліковано в журналі Tobacco Control і базується на даних Національного опитування щодо здоров’я (NHIS) за 2019–2023 роки, яке охоплювало близько 150 тисяч людей.
Згідно з результатами, "14,1 % дорослих, які наразі курили, мали інвалідність", а загалом "оцінки щодо будь-якої інвалідності були значно вищими для нинішніх або колишніх дорослих курців".
Найпоширенішими були порушення зору, слуху, мобільності та когнітивних функцій.
Поширеність цих видів інвалідності була у 2–2,4 рази вищою серед тих, хто наразі курить
Також дослідники виявили гендерні відмінності.
Близько 16,5% жінок, які курять, та 12,1% чоловіків, які курять, мають інвалідність
Вчені припустили, що етнічні дані теж відіграють роль у статистиці захворювань курців.
19% курців неіспаномовного походження мали інвалідність проти 11% курців латиноамериканського походження
Довідка
National Health Interview Survey (NHIS) – ключове щорічне дослідження в США, яке вивчає стан здоров’я населення, звички та соціально-демографічні характеристики.
Журнал Tobacco Control – провідне наукове видання, присвячене контролю над тютюном та впливу куріння на здоров’я.
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