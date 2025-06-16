Курение связали с инвалидностью в США: данные исследования

У курильщиков в США чаще фиксируют инвалидность, в частности, связанную с когнитивными, зрительными и двигательными нарушениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечают ученые, это первое исследование, которое "оценивает распространенность и тяжесть инвалидности по статусу курения и выбранным демографическим характеристикам".

Исследование опубликовано в журнале Tobacco Control и основано на данных Национального опроса о здоровье (NHIS) за 2019–2023 годы, который охватывал около 150 тысяч человек.

Согласно результатам, "14,1% взрослых, которые сейчас курили, имели инвалидность", а в целом "оценки по любой инвалидности были значительно выше для нынешних или бывших взрослых курильщиков".

Наиболее распространенными были нарушения зрения, слуха, мобильности и когнитивных функций.

Распространенность этих видов инвалидности была в 2–2,4 раза выше среди тех, кто сейчас курит