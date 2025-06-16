Курение связали с инвалидностью в США: данные исследования
Киев • УНН
Исследование в США показало, что курильщики чаще имеют инвалидность, особенно связанную со зрением, слухом, подвижностью и когнитивными функциями. Женщины-курильщики имеют более высокий риск инвалидности, чем мужчины.
У курильщиков в США чаще фиксируют инвалидность, в частности, связанную с когнитивными, зрительными и двигательными нарушениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Как отмечают ученые, это первое исследование, которое "оценивает распространенность и тяжесть инвалидности по статусу курения и выбранным демографическим характеристикам".
Исследование опубликовано в журнале Tobacco Control и основано на данных Национального опроса о здоровье (NHIS) за 2019–2023 годы, который охватывал около 150 тысяч человек.
Согласно результатам, "14,1% взрослых, которые сейчас курили, имели инвалидность", а в целом "оценки по любой инвалидности были значительно выше для нынешних или бывших взрослых курильщиков".
Наиболее распространенными были нарушения зрения, слуха, мобильности и когнитивных функций.
Распространенность этих видов инвалидности была в 2–2,4 раза выше среди тех, кто сейчас курит
Также исследователи выявили гендерные различия.
Около 16,5% женщин, которые курят, и 12,1% мужчин, которые курят, имеют инвалидность
Ученые предположили, что этнические данные тоже играют роль в статистике заболеваний курильщиков.
19% курильщиков неиспаноязычного происхождения имели инвалидность против 11% курильщиков латиноамериканского происхождения
Справка
National Health Interview Survey (NHIS) – ключевое ежегодное исследование в США, которое изучает состояние здоровья населения, привычки и социально-демографические характеристики.
Журнал Tobacco Control – ведущее научное издание, посвященное контролю над табаком и влиянию курения на здоровье.
Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения31.05.25, 09:00 • 107468 просмотров