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Українці починають курити в середньому в 20-річному віці – соцопитування

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Згідно з опитуванням, українці починають курити в середньому у 19,8 років, при цьому 85% вперше пробують цигарки. Більшість вважає, що освітні програми ефективніші за заборони.

Українці починають курити в середньому в 20-річному віці – соцопитування

В середньому українці починають курити в 19,8 років, при цьому 85% з них вперше пробують цигарки. Про це повідомили на пресконференції за результатами всеукраїнського опитування "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з куріння", яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова 2-20 квітня на замовлення громадської організації "Європейський вибір України", передає кореспондент УНН.

Деталі

За статистикою споживачі нікотину обирали для першого досвіду куріння:

  • 85%- цигарки;
    • 4,6% - кальян, самокрутки, сигари/сигарили;
      • 2% - електронні сигарети;
        • менше 1% - тютюнові вироби для електричного нагрівання (далі – ТВЕН).

          При цьому 76% опитаних та 82% споживачів нікотину переконані, що заборона деяких тютюнових та нікотинових виробів не буде ефективною, а споживачі просто шукатимуть заборонені продукти в інших країнах або на нелегальному ринку.

          На думку 86% респондентів, уряд повинен зосередити більше зусиль на освітніх програмах для молоді, оскільки вони є більш ефективними для зменшення використання сигарет та інших нікотиновмісних продуктів.

          74,5% опитаних згодні з тим, що замість заборони альтернатив, які потенційно можуть знизити ризики для здоров'я, уряд повинен зосередитися на освіті нинішніх курців про переваги відмови від куріння та заохоченні переходу на альтернативи для тих, хто має намір продовжувати курити.

          Найбільш ефективними, на думку респондентів, заходами для зниження рівня куріння в Україні є:

          • підвищення рівня обізнаності про шкоду куріння в школах (39,9%);
            • боротьба із продажем сигарет і нікотинових продуктів неповнолітнім та на нелегальному ринку (26,7%);
              • посилення покарань для роздрібних продавців, які продають товари особам віком до 18 років (23,1%);
                • підвищення рівня обізнаності батьків/опікунів (19%) та ведення штрафів для кур'єрів, що доставляють товари особам віком до 18 років (16,1%)

                  Найменш ефективним – збільшення попереджувальних надписів на сигаретах і нікотинових продуктах – його підтримали лише 8,1% респондентів.

                  74,4% респондентів вважають, що в Україні є проблема із нелегальними тютюновими та нікотиновмісними виробами.

                  При цьому 76,2% респондентів зазначили, що нелегальна торгівля тютюновими та нікотиновими виробами може мати серйозні негативні наслідки для економічної ситуації в Україні, 80,5% ˗ для здоров'я українців.

                  Громадськість сприймає тіньовий обіг нікотиновмісної продукції як серйозну економічну, соціальну й медичну проблему. Цей сигнал регуляторам варто розглядати як аргумент на користь комплексного підходу: посилення контролю, ефективної міжвідомчої взаємодії та інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із споживанням нелегальної продукції

                  - зазначив керівник громадської організації "Європейський вибір України" Тарас Клименко.

                  Доповнення

                  Опитування методом face-to-face проводилося у всіх регіонах України серед 1507 респондентів від 18 років на територіях, що контролюються урядом України, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі.

                  Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року.

                  Нагадаємо

                  Поширеність куріння сигарет серед українських підлітків залишається стабільною за останні сім років – шкідливу звичку мають 12% школярів. При цьому майже кожен п’ятий (19,6%) вживає електронні сигарети. 

                  Яна Соколівська

                  Яна Соколівська

                  СуспільствоЗдоров'я
                  Україна
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