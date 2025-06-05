Украинцы начинают курить в среднем в 20-летнем возрасте – соцопрос

В среднем украинцы начинают курить в 19,8 лет, при этом 85% из них впервые пробуют сигареты. Об этом сообщили на пресс-конференции по результатам всеукраинского опроса "Что думают украинцы об инициативах в сфере борьбы с курением", который проводился социологической службой Центра Разумкова 2-20 апреля по заказу общественной организации "Европейский выбор Украины", передает корреспондент УНН.

Детали

По статистике потребители никотина выбирали для первого опыта курения:

85%- сигареты;

4,6% - кальян, самокрутки, сигары/сигариллы;

2% - электронные сигареты;

менее 1% - табачные изделия для электрического нагрева (далее – ТВЭН).

При этом 76% опрошенных и 82% потребителей никотина убеждены, что запрет некоторых табачных и никотиновых изделий не будет эффективным, а потребители просто будут искать запрещенные продукты в других странах или на нелегальном рынке.

По мнению 86% респондентов, правительство должно сосредоточить больше усилий на образовательных программах для молодежи, поскольку они более эффективны для уменьшения использования сигарет и других никотиносодержащих продуктов.

74,5% опрошенных согласны с тем, что вместо запрета альтернатив, которые потенциально могут снизить риски для здоровья, правительство должно сосредоточиться на образовании нынешних курильщиков о преимуществах отказа от курения и поощрении перехода на альтернативы для тех, кто намерен продолжать курить.

Наиболее эффективными, по мнению респондентов, мерами для снижения уровня курения в Украине являются:

повышение уровня осведомленности о вреде курения в школах (39,9%);

борьба с продажей сигарет и никотиновых продуктов несовершеннолетним и на нелегальном рынке (26,7%);

усиление наказаний для розничных продавцов, продающих товары лицам в возрасте до 18 лет (23,1%);

повышение уровня осведомленности родителей/опекунов (19%) и введение штрафов для курьеров, доставляющих товары лицам в возрасте до 18 лет (16,1%)

Наименее эффективным – увеличение предупредительных надписей на сигаретах и никотиновых продуктах – его поддержали лишь 8,1% респондентов.

74,4% респондентов считают, что в Украине есть проблема с нелегальными табачными и никотиносодержащими изделиями.

При этом 76,2% респондентов отметили, что нелегальная торговля табачными и никотиновыми изделиями может иметь серьезные негативные последствия для экономической ситуации в Украине, 80,5% ˗ для здоровья украинцев.

Общественность воспринимает теневой оборот никотиносодержащей продукции как серьезную экономическую, социальную и медицинскую проблему. Этот сигнал регуляторам следует рассматривать как аргумент в пользу комплексного подхода: усиление контроля, эффективного межведомственного взаимодействия и информирования населения о рисках, связанных с потреблением нелегальной продукции - отметил руководитель общественной организации "Европейский выбор Украины" Тарас Клименко.

Дополнение

Опрос методом face-to-face проводился во всех регионах Украины среди 1507 респондентов от 18 лет на территориях, контролируемых правительством Украины, по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе.

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.

Напомним

Распространенность курения сигарет среди украинских подростков остается стабильной за последние семь лет – вредную привычку имеют 12% школьников. При этом почти каждый пятый (19,6%) употребляет электронные сигареты.