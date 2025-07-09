Орбан призвал фон дер Ляйен к отставке и отверг экономические требования Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усилил конфронтацию с Европейским Союзом, призвав к отставке главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и отвергнув экономические рекомендации Брюсселя относительно фискальной политики правительства Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

На фоне подготовки к голосованию по вотуму недоверия фон дер Ляйен в Европейском парламенте, Орбан заявил в соцсети X: "Пора уходить", опубликовав изображение, на котором президент Еврокомиссии будто выходит из рамки с красным фоном. Хотя аналитики считают, что фон дер Ляйен с большой вероятностью останется на посту, заявление венгерского лидера стало очередным вызовом в отношениях между Будапештом и Брюсселем.

Одновременно правительство Венгрии решительно отвергло требования Еврокомиссии по внедрению постоянных фискальных мер для уменьшения дефицита бюджета. В Министерстве экономики страны заявили, что предложения ЕК противоречат национальным приоритетам.

В отличие от Брюсселя, для правительства в приоритете - венгерские семьи, пенсионеры и компании, а не транснациональные корпорации - говорится в официальном заявлении ведомства.

Дополнение

Венгрия уже более 5 лет находится в конфликте с ЕС, в частности из-за замораживания миллиардных еврофондов на фоне обеспокоенности относительно верховенства права в стране. Орбан также активно критикует масштабную помощь Евросоюза Украине, которую он сравнивает с ограничением финансирования для собственной страны. Кроме того, венгерский премьер активно лоббирует политику кремля в ЕС.

Орбан хочет предотвратить намерения ЕС запретить импорт российских энергоносителей - Reuters

Голосование по недоверию фон дер Ляйен связано с ее коммуникацией с руководителем компании Pfizer во время пандемии. Выступая на этой неделе в Страсбурге, глава ЕК отвергла обвинения, предостерегая от "тревожной угрозы со стороны экстремистских партий, которые пытаются поляризовать общества с помощью дезинформации".

Европарламентарии призывают Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии

Европейская комиссия во вторник официально приняла индивидуальные экономические рекомендации для стран-членов, в которых, в частности, призвала Венгрию отказаться от чрезвычайных налогов, используемых для покрытия бюджетного дефицита. Орбан же продвигает политику снижения налогов и повышения зарплат на фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни.

Венгрия может потерять крупные средства ЕС из-за нарушения правительством страны верховенства права