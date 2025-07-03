Європарламент 10 липня голосуватиме за вотум недовіри фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн постане перед голосуванням про вотум недовіри 10 липня. Ініціатива від румунської ультраправої партії AUR зібрала майже 80 підписів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга, 10 липня, постане перед голосуванням про вотум недовіри в Європейському парламенті. Про це інформує Euractiv, передає УНН.
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Зазначається, що ініціатива щодо вотуму недовіри глави Єврокомісії від євродепутата Георге Піпері з румунської ультраправої партії AUR зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.
Джерело в парламенті підтвердило Euractiv, що президент Роберта Метсола проінформувала Конференцію президентів, орган, що визначає порядок денний парламенту, про те, що пропозиція відповідає всім вимогам правила 131 регламенту парламенту
Обговорення вотуму недовіри фон дер Ляєн заплановане на понеділок, 7 липня, а голосування відбудеться трьома днями пізніше – під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.
Нагадаємо
Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через "Pfizergate" та інші звинувачення. Крайні праві євродепутати намагаються ініціювати голосування, але шанси на успіх низькі через необхідність підтримки більшості.
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