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Європарламент 10 липня голосуватиме за вотум недовіри фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 659 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн постане перед голосуванням про вотум недовіри 10 липня. Ініціатива від румунської ультраправої партії AUR зібрала майже 80 підписів.

Європарламент 10 липня голосуватиме за вотум недовіри фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга, 10 липня, постане перед голосуванням про вотум недовіри в Європейському парламенті. Про це інформує Euractiv, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ініціатива щодо вотуму недовіри глави Єврокомісії від євродепутата Георге Піпері з румунської ультраправої партії AUR зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.

Джерело в парламенті підтвердило Euractiv, що президент Роберта Метсола проінформувала Конференцію президентів, орган, що визначає порядок денний парламенту, про те, що пропозиція відповідає всім вимогам правила 131 регламенту парламенту

- йдеться у дописі.

Обговорення вотуму недовіри фон дер Ляєн заплановане на понеділок, 7 липня, а голосування відбудеться трьома днями пізніше – під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

Нагадаємо

Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через "Pfizergate" та інші звинувачення. Крайні праві євродепутати намагаються ініціювати голосування, але шанси на успіх низькі через необхідність підтримки більшості.

Суперечка щодо вмісту важливої інформації: суд зобов’язав голову Єврокомісії показати листування з Pfizer про закупівлю вакцин14.05.25, 12:48 • 3377 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Роберта Мецола
Європейський парламент
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн
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