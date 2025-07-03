Европарламент 10 июля будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предстанет перед голосованием о вотуме недоверия 10 июля. Инициатива от румынской ультраправой партии AUR собрала почти 80 подписей.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующий четверг, 10 июля, предстанет перед голосованием о вотуме недоверия в Европейском парламенте. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
Отмечается, что инициатива о вотуме недоверия главы Еврокомиссии от евродепутата Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.
Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента
Обсуждение вотума недоверия фон дер Ляйен запланировано на понедельник, 7 июля, а голосование состоится тремя днями позже – во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.
Напомним
Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за "Pfizergate" и других обвинений. Крайне правые евродепутаты пытаются инициировать голосование, но шансы на успех низки из-за необходимости поддержки большинства.
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