Европарламент 10 июля будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующий четверг, 10 июля, предстанет перед голосованием о вотуме недоверия в Европейском парламенте. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Отмечается, что инициатива о вотуме недоверия главы Еврокомиссии от евродепутата Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента