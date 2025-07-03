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Европарламент 10 июля будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предстанет перед голосованием о вотуме недоверия 10 июля. Инициатива от румынской ультраправой партии AUR собрала почти 80 подписей.

Европарламент 10 июля будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующий четверг, 10 июля, предстанет перед голосованием о вотуме недоверия в Европейском парламенте. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Отмечается, что инициатива о вотуме недоверия главы Еврокомиссии от евродепутата Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента

- говорится в сообщении.

Обсуждение вотума недоверия фон дер Ляйен запланировано на понедельник, 7 июля, а голосование состоится тремя днями позже – во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

Напомним

Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за "Pfizergate" и других обвинений. Крайне правые евродепутаты пытаются инициировать голосование, но шансы на успех низки из-за необходимости поддержки большинства.

Спор по поводу содержания важной информации: суд обязал главу Еврокомиссии показать переписку с Pfizer о закупке вакцины14.05.25, 12:48 • 3370 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Роберта Метсола
Европейский парламент
Европейская комиссия
Урсула фон дер Ляйен
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