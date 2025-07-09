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Орбан закликав фон дер Ляєн до відставки та відкинув економічні вимоги Єврокомісії

Київ • УНН

 • 485 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до відставки голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та відкинув економічні рекомендації Брюсселя щодо фіскальної політики. Угорський уряд відмовився від вимог ЄК щодо постійних фіскальних заходів для зменшення дефіциту бюджету, посилаючись на національні пріоритети.

Орбан закликав фон дер Ляєн до відставки та відкинув економічні вимоги Єврокомісії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив конфронтацію з Європейським Союзом, закликавши до відставки голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та відкинувши економічні рекомендації Брюсселя щодо фіскальної політики уряду Угорщини. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

На тлі підготовки до голосування щодо вотуму недовіри фон дер Ляєн у Європейському парламенті, Орбан заявив у соцмережі X: "Час іти", опублікувавши зображення, на якому президентка Єврокомісії ніби виходить з рамки з червоним тлом. Хоча аналітики вважають, що фон дер Ляєн з великою ймовірністю залишиться на посаді, заява угорського лідера стала черговим викликом у відносинах між Будапештом і Брюсселем.

Одночасно уряд Угорщини рішуче відкинув вимоги Єврокомісії щодо впровадження постійних фіскальних заходів для зменшення дефіциту бюджету. У Міністерстві економіки країни заявили, що пропозиції ЄК суперечать національним пріоритетам.

На відміну від Брюсселя, для уряду в пріоритеті - угорські родини, пенсіонери та компанії, а не транснаціональні корпорації

- йдеться в офіційній заяві відомства.

Доповнення

Угорщина вже понад 5 років перебуває в конфлікті з ЄС, зокрема через замороження мільярдних єврофондів на тлі занепокоєнь щодо верховенства права в країні. Орбан також активно критикує масштабну допомогу Євросоюзу Україні, яку він порівнює з обмеженням фінансування для власної країни. Крім того, угорський прем'єр активно лобіює політику кремля у ЄС.

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Голосування щодо недовіри фон дер Ляєн пов’язане з її комунікацією з керівником компанії Pfizer під час пандемії. Виступаючи цього тижня в Страсбурзі, очільниця ЄК відкинула звинувачення, застерігаючи від "тривожної загрози з боку екстремістських партій, які намагаються поляризувати суспільства за допомогою дезінформації".

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Європейська комісія у вівторок офіційно ухвалила індивідуальні економічні рекомендації для країн-членів, у яких, зокрема, закликала Угорщину відмовитися від надзвичайних податків, що використовуються для покриття бюджетного дефіциту. Орбан натомість просуває політику зниження податків та підвищення зарплат на тлі триваючої кризи вартості життя.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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