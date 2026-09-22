Гендиректор Pfizer планирует посетить ужин в Белом доме в честь лидера Китая, на мероприятии также будут Маск, Безос и Кук

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла планирует посетить официальный ужин, который президент США Дональд Трамп устраивает в четверг вечером для председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, передает УНН.

Детали

На этой неделе Трамп примет китайского лидера в Белом доме для их второй встречи за год. Лидеры стремятся стабилизировать отношения, находящиеся под давлением из-за целого ряда проблем — от торговли до ситуации вокруг Тайваня и Ирана, а также из-за обеспокоенности в мире развитием искусственного интеллекта.

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Среди других гостей ужина будут руководители ведущих технологических компаний, в частности Джефф Безос (Amazon), Сундар Пичаи (Alphabet), Сэм Альтман (OpenAI), Тим Кук (Apple), Илон Маск (Tesla), Дженсен Хуанг (Nvidia) и Майкл Делл (Dell Technologies). Также ожидается присутствие генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона и руководительницы Citigroup Джейн Фрейзер.

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