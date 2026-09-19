Трамп лично встретит Си на военной базе: Белый дом раскрыл программу государственного визита
Киев • УНН
Дональд Трамп лично встретит Си Цзиньпина на базе Эндрюс 23 сентября. На следующий день лидеры проведут переговоры и государственный ужин.
Президент США Дональд Трамп лично встретит председателя КНР Си Цзиньпина после его прибытия в Вашингтон, а на следующий день лидеры проведут двусторонние переговоры и примут участие в государственном ужине. Белый дом обнародовал подробную программу государственного визита китайского лидера, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань прибудет в США в среду, 23 сентября. Их самолет приземлится на объединенной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.
Трамп лично встретит китайского лидера в аэропорту. Там же состоится официальная церемония прибытия, что, как отмечает Bloomberg, является редкой практикой для военной базы.
Переговоры и государственный ужин
Основные мероприятия запланированы на 24 сентября. Трамп встретит Си и Пэн Лиюань в Белом доме, после чего президенты примут участие в военном смотре в Розовом саду и проведут двустороннюю встречу.
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Вечером Дональд и Мелания Трамп будут принимать китайского лидера и его супругу на государственном ужине в Восточной комнате Белого дома. В начале мероприятия Трамп и Си выступят с речами. Среди приглашенных ожидаются руководители крупных технологических и финансовых компаний.
Мелания Трамп и Пэн Лиюань также проведут отдельное мероприятие в Вашингтоне, однако Белый дом пока не раскрыл его подробностей.
25 сентября Трамп и первая леди США пригласят Си и его супругу на чай в Белый дом. После этого они посетят Национальный архив, где китайскому лидеру покажут учредительные документы США.
После завершения программы Си Цзиньпин и Пэн Лиюань отправятся на базу Эндрюс для вылета из Соединенных Штатов.
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