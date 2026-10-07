Компанія Pfizer планує звільнити сотні працівників на заводі в Італії

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У середу профспілки повідомили, що компанія Pfizer скоротить близько 330 робочих місць на своєму заводі на Сицилії, Італія, ставши таким чином черговою міжнародною фармацевтичною компанією, що зменшує масштаби своєї діяльності в цій країні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Переговори між Pfizer та Міністерством промисловості Італії, що відбулися в Римі пізно ввечері у вівторок, не дали результатів, йдеться у спільній заяві профспілок CGIL, CISL та UIL.

За даними профспілок, наразі на заводі Pfizer на Сицилії працює 550 осіб.

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У Міністерстві промисловості Італії заявили, що питання, порушені під час зустрічі, стануть відправною точкою для посилення діалогу, додавши, що міністр промисловості Адольфо Урсо відвідає завод 23 жовтня.

Наступний раунд переговорів між Pfizer та міністерством заплановано на 10 листопада, повідомили у відомстві.

Додамо

Раніше цього тижня виробник побутової техніки Electrolux представив скоригований план реструктуризації своєї діяльності в Італії, згідно з яким очікується скорочення близько 1250 робочих місць.

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson також повідомив у понеділок, що після переговорів із міністерством відмовився від плану масового звільнення 131 працівника в Генуї на користь програми добровільної реструктуризації.