Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!

Киев • УНН

 • 3368 просмотра

Авторская статья Игоря Гарбарука, вице-президента «Украинского международного института восстановления», эксперта ОС «Экономический дискуссионный клуб»

Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Игорь Гарбарук

Бессонная ночь в ожидании результатов встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа с главами ЕС в очередной раз натолкнула на размышления о том, насколько сильно мы все желаем завершения войны, но при этом пока совсем мало думаем о том, что нас ждет после ее завершения.

Учитывая мировую конъюнктуру и новые тенденции взаимоотношений, введенные американской администрацией, когда за любую помощь нужно платить, — существенно легче Украине вряд ли станет. Да, прекратятся обстрелы и массовые убийства людей. Но какой перечень экономических и социальных вызовов нас ожидает и как именно решать проблемы, которые придут в жизнь разрушенной войной Страны?!.. – это точно нужно решать уже сегодня.

Всегда во всех своих телевизионных эфирах стараюсь донести до аудитории тезис о том, что главные испытания для Украины начнутся именно после завершения войны.

Как бы это ни казалось странным, но как только стихнут боевые действия и активная фаза противостояния и Украина постепенно начнет исчезать из топ-позиций информационной ленты мировых событий - макрофинансовая помощь стран-доноров начнет сокращаться, большинство программ материально-технической помощи будут свернуты, а свободные средства европейскими партнерами будут направлены на решение внутренних проблем собственных стран и их жителей – интересы и благополучие которых являются приоритетными для политиков, так как они являются их избирателями и от воли которых зависит, будут ли политики избраны на следующие каденции своей деятельности. 

Уверен, что найдутся те, кто будет мне апеллировать напоминанием, что они же обещали значительные инвестиции в восстановление нашей экономики. Но ведь: "обещать – не значит жениться", не так ли?!..

Ну обещали они Украине гарантии безопасности и нерушимости границ согласно Будапештскому меморандуму и что получилось?!

Обещали не покупать российские энергоносители и какой результат?.. – только по итогам 2024 года ЕС заплатил за них России около 21.9 миллиардов евро. Или, только за прошлый месяц совокупная оплата за энергоносители от Венгрии, Франции, Словакии, Бельгии и Испании составила = 1 миллиард 100 миллионов евро. Больше всего "отличилась" Венгрия - 485 миллионов евро оплаты за нефть и газ стране-агрессору.

Соответственно, воспринимать как константу чужие обещания и надеяться на чью-то существенную помощь или инвестиции точно не стоит. Строить экономику собственной Страны нужно самим, а это возможно лишь в условиях сильной Страны, где существует четкая вертикаль власти, мощная "безопасная триада": военная, экономическая, энергетическая, и где общество объединено вокруг общей и принятой большинством населения идеи национального развития Украины.

Именно сильное государство может обеспечить украинских граждан работой, достойным уровнем дохода, жильем, отстроенной инфраструктурой и сделать все для того, чтобы все, кто возвращается с фронта, чувствовали себя максимально защищенными и обеспеченными программами социальной поддержки, а те, кто вынужденно эмигрировал – возвращались вместе со своими семьями в Украину, чтобы гарантированно строить свое будущее здесь, на Родине.

Для того чтобы Правительству реализовать один из ключевых пунктов собственной программы действий, презентованной его главой Юлией Свириденко, а это возвращение наших граждан из-за границы и обеспечение их жильем, работой и социальной поддержкой, нужно вспомнить о том, что именно Государство является крупнейшим (!) работодателем в Стране. Также нужно вспомнить, что до начала войны оно обеспечивало для своих граждан 715 000 рабочих мест в секторе "государственных предприятий" и о том, что совокупная стоимость этих предприятий на конец 2021 года оценивалась в сумму 1.7 триллиона гривен.

Безусловно, что большое количество из них генерировали не только прибыли, но и убытки. А тут еще и война внесла свои коррективы - определенное количество предприятий осталось на оккупированных территориях, какие-то из них вместе с активами просто разрушены и уничтожены врагом, а другие по объективным причинам ухудшили эффективность собственной деятельности.

При этом, доля финансов, генерируемых государственными предприятиями, до сих пор остается значительной, как и количество активов, которыми они владеют – от огромных гранитных карьеров до впечатляющего количества недвижимости в исторических частях населенных пунктов страны.

И вопрос, что именно в этом контексте делать с указанными государственными компаниями, которые до сих пор обеспечивают сотни тысяч рабочих мест и параллельно несколько десятков %-ков национального ВВП, и как верно ими распорядиться - тоже нужно решать нам.

Наиболее растиражированное мнение по этому вопросу, сформированное определенной когортой экспертов, это все: Продать, Приватизировать, Передать в руки частных владельцев. Звучит вроде бы хорошо. Вроде бы…

А на самом деле, много ли мы как общество видели положительных примеров приватизации бывших государственных предприятий?.. Где все те огромные промышленные комплексы и заводы, которые остались в наследство нам от прошлых поколений?.. Сколько новых высокотехнологичных инновационных предприятий за годы независимости построено "с нуля"?.. Почему там, где раньше были заводы, теперь стоят торговые центры?.. – "купи\продай", и в основном товары иностранного происхождения.

Худшее, что может сделать Государство на сегодня – это поддаться на провокации нового дерибана государственных предприятий и их продажи за копейки очередным аферистам и финансовым спекулянтам. Вместо того чтобы продавать эти предприятия за 15-20% от их реальной стоимости, средства за которые сразу исчезнут в бездонной бочке государственного бюджета и будут проедены, нужно сделать все, чтобы они начали эффективно работать, создавать новые рабочие места, внедрять новые технологии, выплачивать достойные зарплаты работникам и налоги в бюджет Страны.

Безусловно, есть ряд предприятий, которые просто нужно ликвидировать. И именно для этого Минэкономики уже неоднократно возвращается к вопросу проведения так называемого триажа, когда на основании основательного анализа деятельности госпредприятий происходит четкое их распределение на те, которые на 100% остаются под контролем Государства, и те, которые подлежат корпоратизации. Но главное в этом процессе – как говорят в Украине, "не выплеснуть вместе с водой и ребенка". Нужно крайне внимательно внедрять программы частно-государственного партнерства, когда государство, одновременно обеспечивая условия и законодательную основу для эффективного функционирования экономики Страны в целом, передает в долгосрочное эффективное пользование частному бизнесу собственные государственные активы с целью получения от этого значительного финансового профита. При этом, в случае неэффективного или нецелевого использования переданных ГП может их либо вернуть обратно в собственность, либо передать другому инвестору.

Вспомним как пример энергетический сектор нашей Страны, который безвозвратно был передан в собственность украинским олигархам. Стал ли он принципиально более высокотехнологичным, а предоставление услуг населению более удобным?.. Или, возможно, была разрушена монополия и население получило возможность покупать электроэнергию у разных поставщиков?.. Однозначно нет, а вот ее стоимость растет постоянно, а после завершения войны будет индексирована в сторону резкого увеличения еще больше, как и все коммунальные расходы в целом. Это решение на 101% будет протянуто через Правительство как местными олигархами, так и иностранными владельцами украинских предприятий в сфере энергетики, которые владеют ими через собственные оффшорные компании.

Опять же, для определения вопроса эффективности управления государственными предприятиями нужно определить четкие критерии \ признаки их приоритетности для развития определенной отрасли, а также важность для отдельного сектора экономики или Государства в целом. Также определиться, к какому именно из перечней, которые формируют списки стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, и предприятий, которые нужно окончательно корпоратизировать, и какое из них нужно отнести, ведь от этого будет зависеть их будущее и успех развития.

Например, государственная акционерная компания (ГАК) "Автомобильные дороги Украины", учредителем и владельцем 100% акций является государство в лице Государственной службы автомобильных дорог Украины, занесена в перечень особо важных для экономики субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, но при этом отсутствует в перечне объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Соответственно, при определении стратегии развития указанного государственного предприятия на уровне профильного министерства и вопросе выделения средств Правительством для реализации приоритетных государственных программ по восстановлению страны после завершения войны могут быть допущены разнообразные системные ошибки с потерей эффективности его деятельности.

При этом на уровне операционной деятельности менеджментом государственных предприятий тоже должна проводиться систематическая работа по вопросу изучения возможности эффективности глобального управления активами и предупреждения случаев их банальной кражи и вывода из перечня государственной собственности с участием директоров отдельных предприятий, входящих в их структуру.

Например, недавно руководству упомянутой государственной акционерной компании удалось предотвратить попытку незаконного вывода активов в частную собственность. В качестве государственных активов были два гранитных карьера, расположенные в Закарпатье, имеющие большие запасы камня, крайне необходимого для восстановления Страны. Уверен, что у правоохранителей будет плодотворное общение с директорами дочерних предприятий ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые должны будут объяснить, на каком основании оборудование для добычи щебня было передано частной компании и куда делись большие запасы готовой продукции и как можно было такое производство сделать убыточным и довести компании до банкротства.

Соответственно, правильно налаженная и прозрачная система управления государственными компаниями вместе с действенной борьбой с коррупцией и взяточничеством должны стать инструментами их эффективной деятельности на благо нашего общества.

Тем более, что примеров эффективного сотрудничества государственного сектора и международных бизнес-компаний тоже много. Например, всем известной европейской корпорации и авиастроителя "Airbus", где среди владельцев акций, наряду с инвестиционными фондами и частными инвесторами, в разное время можно было увидеть и французское Правительство, и государственные компании Франции, Германии, Испании. Также Правительство Франции можно найти и среди крупнейших акционеров автомобилестроительного гиганта корпорации "Renault Group".

Именно поэтому, строя сильную Страну, нам нужно изучать и внедрять позитивные кейсы государственно-частного партнерства международных компаний, а не примеры постсоветского дерибана государственной собственности и расхищения активов, созданных народом Украины.

Лилия Подоляк

