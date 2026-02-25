Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО

$43.260.03
Ексклюзив
18:38 • 884 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 3580 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 5144 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 8082 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 10640 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 19628 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 16898 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16723 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28314 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22165 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 19631 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28316 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 50381 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 60168 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 78003 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про вихід країни з низки міжнародних угод СНД. Серед них – Угода про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення об’єднаної системи протиповітряної оборони держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД). Відповідні укази №202/2026 та №203/2026 оприлюднені на сайті Президента України, пише УНН.

Відповідно до тексту указу №202/2026, постановляється вийти, зокрема, з таких угод у рамках СНД:

  • Угодапро координаційні інститути СНД, вчинена 21 грудня 1991 року в м. Алма-Аті;
    • Угода держав-учасниць СНД про військову присягу у стратегічних силах, вчинена 16 січня 1992 року в м. Москві;
      • Угода про повернення культурних та історичних цінностей державам їхнього походження, вчинена 14 лютого 1992 року в м. Мінську;
        • Угода про принципи забезпечення збройних сил держав-учасниць Співдружності озброєнням, технікою, матеріальними засобами, організацію виробничої діяльності ремонтних підприємств, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, вчинена 14 лютого 1992 року в м. Мінську;
          • Угода про принципи забезпечення збройних сил держав-учасниць СНД озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організацію науково-дослідних i дослідно-конструкторських робіт, вчинена 20 березня 1992 року в м. Києві;
            • Угода про Групи військових спостерігачів і Колективні сили з підтримання миру в СНД, вчинена 20 березня 1992 року в м. Києві;
              • Угода про правоохоронні органи в Об'єднаних збройних силах і збройних силах держав-учасниць СНД, вчинена 15 травня 1992 року в м. Ташкенті;

                Серед Рішень, з яких вийшла Україна, значаться, зокрема:

                • Рішення про участь держав-учасниць СНД у договорі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про обмеження систем протиракетної оборони, вчинене 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку;
                  • Рішення про участь держав-учасниць СНД у договорі між СРСР і США про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, вчинене 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку;
                    • Рішення про заходи щодо контролю державами-учасницями СНД міжнародної передачі переносних зенітних ракетних комплексів типу «Голка» та «Стріла», вчинене 19 вересня 2003 року в м. Ялті.

                      Окремим указом №203/2026 Президента Україна вийшла з Угоди про створення об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

                      Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26.01.26, 23:41 • 24222 перегляди

                      Ольга Розгон

                      ПолітикаСвіт
                      Ядерна зброя
                      Техніка
                      Війна в Україні
                      Мінськ
                      Ялта
                      Володимир Зеленський
                      Сполучені Штати Америки
                      Україна
                      Київ