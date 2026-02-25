Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про вихід країни з низки міжнародних угод СНД. Серед них – Угода про створення об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення об’єднаної системи протиповітряної оборони держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД). Відповідні укази №202/2026 та №203/2026 оприлюднені на сайті Президента України, пише УНН.
Відповідно до тексту указу №202/2026, постановляється вийти, зокрема, з таких угод у рамках СНД:
- Угодапро координаційні інститути СНД, вчинена 21 грудня 1991 року в м. Алма-Аті;
- Угода держав-учасниць СНД про військову присягу у стратегічних силах, вчинена 16 січня 1992 року в м. Москві;
- Угода про повернення культурних та історичних цінностей державам їхнього походження, вчинена 14 лютого 1992 року в м. Мінську;
- Угода про принципи забезпечення збройних сил держав-учасниць Співдружності озброєнням, технікою, матеріальними засобами, організацію виробничої діяльності ремонтних підприємств, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, вчинена 14 лютого 1992 року в м. Мінську;
- Угода про принципи забезпечення збройних сил держав-учасниць СНД озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальними засобами, організацію науково-дослідних i дослідно-конструкторських робіт, вчинена 20 березня 1992 року в м. Києві;
- Угода про Групи військових спостерігачів і Колективні сили з підтримання миру в СНД, вчинена 20 березня 1992 року в м. Києві;
- Угода про правоохоронні органи в Об'єднаних збройних силах і збройних силах держав-учасниць СНД, вчинена 15 травня 1992 року в м. Ташкенті;
Серед Рішень, з яких вийшла Україна, значаться, зокрема:
- Рішення про участь держав-учасниць СНД у договорі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про обмеження систем протиракетної оборони, вчинене 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку;
- Рішення про участь держав-учасниць СНД у договорі між СРСР і США про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, вчинене 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку;
- Рішення про заходи щодо контролю державами-учасницями СНД міжнародної передачі переносних зенітних ракетних комплексів типу «Голка» та «Стріла», вчинене 19 вересня 2003 року в м. Ялті.
Окремим указом №203/2026 Президента Україна вийшла з Угоди про створення об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.
