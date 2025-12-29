"Це великий поступ": Трамп відреагував на припинення обстрілів в районі ЗАЕС
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про тривалі переговори щодо запуску Запорізької АЕС, яка, за його словами, перебуває у хорошому стані. Він зазначив, що володимир путін зацікавлений у введенні станції в експлуатацію.
Дональд Трамп повідомив, що під час тривалих переговорів обговорювалося питання запуску Запорізької атомної електростанції, яку він назвав найбільшою у світі. Він додав, що електростанція "перебуває у хорошому стані та може швидко розпочати роботу". Про це президент США Дональд Трамп повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
За його словами, це питання детально обговорювалося під час переговорів. Трамп вважає, що російський диктатор путін зацікавлений у введенні АЕС в експлуатацію.
Так, ми це довго обговорювали, як ви знаєте, АЕС може негайно почати експлуатуватися, в чудовому стані. Я говорив з президентом путіним з цього приводу, ми говорили за АЕС - найбільшу в світі, важко повірити. Президент путін працює з Україною для того, щоб запустити АЕС, він хоче бачити її в введенні в експлуатацію, не націляється ракетами, бо це було б усім небезпечно
Він також зазначив, що на станції роками працюють люди, а кількість персоналу становить близько 5 тисяч осіб.
Це може дуже швидко запрацювати, і там люди вже роками працюють. 5 000 працівників на цій АЕС. Я сьогодні про це дізнався. Найбільша АЕС у світі у своєму роді, і вони можуть дуже швидко її запустити
Крім того, Трамп назвав припинення обстрілів АЕС "великим поступом".
Це великий поступ, коли він (путін - ред.) перестав бити бомбами по цій АЕС
Нагадаємо
Україна та США мають розбіжності щодо територіальних питань та статусу Запорізької АЕС у мирних переговорах. Зеленський повідомив про стан справ щодо виборів та вступу до ЄС.