"Це великий поступ": Трамп відреагував на припинення обстрілів в районі ЗАЕС

Дональд Трамп повідомив, що під час тривалих переговорів обговорювалося питання запуску Запорізької атомної електростанції, яку він назвав найбільшою у світі. Він додав, що електростанція "перебуває у хорошому стані та може швидко розпочати роботу". Про це президент США Дональд Трамп повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За його словами, це питання детально обговорювалося під час переговорів. Трамп вважає, що російський диктатор путін зацікавлений у введенні АЕС в експлуатацію.

Так, ми це довго обговорювали, як ви знаєте, АЕС може негайно почати експлуатуватися, в чудовому стані. Я говорив з президентом путіним з цього приводу, ми говорили за АЕС - найбільшу в світі, важко повірити. Президент путін працює з Україною для того, щоб запустити АЕС, він хоче бачити її в введенні в експлуатацію, не націляється ракетами, бо це було б усім небезпечно