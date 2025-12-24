$42.100.05
Ексклюзив
11:46 • 4942 перегляди
Території, ЗАЕС, вибори, армія, вступ до ЄС: Зеленський назвав позиції після переговорів України та США

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Україна та США мають розбіжності щодо територіальних питань та статусу Запорізької АЕС у мирних переговорах. Зеленський повідомив про стан справ щодо виборів та вступу до ЄС.

Території, ЗАЕС, вибори, армія, вступ до ЄС: Зеленський назвав позиції після переговорів України та США

Україна та США залишаються розділеними, головним чином, з територіальних питань у переговорах щодо мирного плану, спрямованого на припинення війни рф проти України, ще одним каменем спотикання в переговорах є статус Запорізької АЕС, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви Президента Володимира Зеленського, який також повідомив про стан справ з питанням виборів та вступом з ЄС у межах плану, пише УНН.

Деталі

"Зараз у нас є проекти документів, які значною мірою відображають спільну українсько-американську позицію, а в деяких аспектах і американську, - сказав Зеленський журналістам у Києві у вівторок. - Деякі питання ще потребують вирішення".

Тим не менш, Зеленський дав оптимістичну оцінку, заявивши, що переговори "значно наблизилися до завершення документів", пише видання.

Зауваження Президента є найдетальнішим звітом про стан переговорів щодо мирної угоди. Зеленський заявив, що "посланці США передадуть проєкт 20-пунктного плану своїм російським колегам у середу".

Територіальне питання

Зеленський заявив, що Україна прагне переконати президента США Дональда Трампа запропонувати росії припинити війну вздовж нинішньої лінії зіткнення.

За словами Президента, росія зараз пропонує вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Але москва також хоче, щоб Україна вивела свої війська з території, яку вона все ще контролює на Донеччині, яку, на думку США, слід визначити як "вільну економічну" або "демілітаризовану" зону, сказав він. "Фактично, ми перебуваємо в ситуації, коли росіяни хочуть, щоб ми вивели свої війська з Донецької області, тоді як американці намагаються знайти спосіб, щоб це "не було виведенням" – тому що ми проти виведення", – сказав Зеленський.

За словами Президента, якщо США продовжуватимуть підтримувати вимогу росії про відступ українців у Донецьку, щоб дозволити створення спеціальної зони, Україна наполягатиме на тому, щоб росія також вивела свої війська з цього району. Відмову від будь-якої землі буде важко реалізувати уряду в Києві, оскільки це порушить українське законодавство та вимагатиме референдуму, пише видання.

За словами Зеленського, Україні буде дозволено зберегти мирну армію чисельністю до 800 000 військовослужбовців, а будь-яке порушення росією режиму припинення вогню призведе до дії гарантій безпеки США.

Про ЗАЕС

Ще одним каменем спотикання в переговорах є статус Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі. За словами Зеленського, США наполягають на тому, щоб станція, яку росія захопила у 2022 році, перейшла у спільну власність усіх трьох сторін. Трамп запропонував, щоб майбутнє виробництво об'єкта було розподілено порівну між Україною, росією та США.

Зеленський назвав цю ідею "дуже недоречною та не зовсім реалістичною", додавши: "Як може бути спільна комерційна діяльність з росіянами після всього, що сталося?".

Президент сказав, що виробництво компанії має бути розділене навпіл між Україною та США, які потім зможуть вирішити, чи передавати росії якусь свою частку.

Про вибори

У межах компромісу Зеленський пообіцяв провести президентські вибори "якомога швидше" після досягнення режиму припинення вогню. Припинення вогню, як вказано, набуде чинності в день підписання мирної угоди під наглядом міжнародних посередників.

Про вступ до ЄС

За словами Президента, Україна також отримала підтримку США щодо чіткого терміну вступу до Європейського Союзу та зобов'язання щодо сотень мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, а також нового пакту з росією про захист річкової та морської торгівлі.

"Станом на сьогодні терміни вступу України є предметом двостороннього обговорення між Сполученими Штатами та Україною, поки що без підтвердження з боку Європи", – сказав Зеленський.

Зеленський прагне зустрічі з Трампом на тлі невирішених територіальних питань24.12.25, 11:56 • 1782 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Bloomberg
Запорізька АЕС
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ