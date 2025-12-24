Зеленський прагне зустрічі з Трампом на тлі невирішених територіальних питань

Президент України Володимир Зеленський закликав до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для вирішення найчутливіших питань майбутньої мирної угоди з росією, таких як контроль над територією, після останнього раунду переговорів між США та Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У заяві для журналістів, опублікованій його офісом у середу, Зеленський заявив, що українська та американська делегації наблизилися до завершення 20-пунктового плану на переговорах минулими вихідними в Маямі.

"Це документ, який називають рамковим – основоположний документ про припинення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою та росіянами", – сказав Зеленський.

Ми готові до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для вирішення чутливих питань. Такі питання, як територіальні питання, повинні обговорюватися на рівні лідерів - зазначив Зеленський.

Президент США Трамп, пише видання, давно заявляє, що хоче покласти край найсмертоноснішій війні в Європі з часів Другої світової війни, але досі не зміг домогтися суттєвих поступок від ворогуючих сторін.

Зеленський заявив, що останній 20-пунктовий рамковий проєкт є значною еволюцією порівняно з 28-пунктовим планом, який раніше обговорювався Сполученими Штатами та росією. Україна збереже свою армію на нинішньому рівні – 800 000 осіб, а додаткові документи, узгоджені зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, забезпечать надійні гарантії її безпеки.

"...Ми зможемо побачити сильну Україну – підтримувану Коаліцією охочих, з механізмом моніторингу дотримання миру та з конкретними питаннями реагування на будь-яке потенційне відновлення агресії з боку росії", – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що українські та американські посадовці також працювали над кількома документами, пов'язаними з післявоєнною відбудовою та інвестиціями.

Невирішені територіальні питання

Однак, попри прогрес, Україна та Сполучені Штати досі не знайшли спільної мови щодо територіальних питань, зазначає видання.

Зеленський сказав, що пропозиція України полягає в тому, щоб "залишитися там, де ми є", припинивши бойові дії на нинішніх лініях фронту. "москва, чиї сили повільно просуваються", хоче, щоб Київ вивів війська з усієї східної Донецької області, приблизно чверть якої все ще перебуває під контролем України.

Зеленський сказав, що Вашингтон намагається знайти компроміс і прагне створити демілітаризовану зону або вільну економічну зону в цьому районі.

Також не було досягнуто згоди щодо долі Запорізької атомної електростанції, сказав Зеленський. Найбільша в Європі атомна електростанція розташована на території, що знаходиться під контролем російських військових, поблизу лінії фронту. Зеленський сказав, що Україна пропонує створити там невелику економічну зону, пише видання.

За словами Зеленського, "москва вивчить нову 20-пунктну пропозицію, а потім будуть визначені наступні кроки", пише видання.

"Ми кажемо: якщо всі регіони будуть включені і якщо ми залишимося там, де ми є, тоді ми досягнемо згоди", - сказав Зеленський.

"Але якщо ми не погодимося залишатися там, де ми є, є два варіанти: або війна продовжується, або доведеться щось вирішувати щодо всіх потенційних економічних зон", - вказав Зеленський.

Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає