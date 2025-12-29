$41.930.00
"Это большой шаг": Трамп отреагировал на прекращение обстрелов в районе ЗАЭС

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Дональд Трамп сообщил о длительных переговорах по запуску Запорожской АЭС, которая, по его словам, находится в хорошем состоянии. Он отметил, что владимир путин заинтересован во введении станции в эксплуатацию.

"Это большой шаг": Трамп отреагировал на прекращение обстрелов в районе ЗАЭС

Дональд Трамп сообщил, что во время длительных переговоров обсуждался вопрос запуска Запорожской атомной электростанции, которую он назвал крупнейшей в мире. Он добавил, что электростанция "находится в хорошем состоянии и может быстро начать работу". Об этом президент США Дональд Трамп сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По его словам, этот вопрос подробно обсуждался во время переговоров. Трамп считает, что российский диктатор путин заинтересован во введении АЭС в эксплуатацию.

Да, мы это долго обсуждали, как вы знаете, АЭС может немедленно начать эксплуатироваться, в отличном состоянии. Я говорил с президентом путиным по этому поводу, мы говорили за АЭС - крупнейшую в мире, трудно поверить. Президент путин работает с Украиной для того, чтобы запустить АЭС, он хочет видеть ее в введении в эксплуатацию, не нацеливается ракетами, потому что это было бы всем опасно

- говорит президент США.

Он также отметил, что на станции годами работают люди, а количество персонала составляет около 5 тысяч человек.

Это может очень быстро заработать, и там люди уже годами работают. 5 000 работников на этой АЭС. Я сегодня об этом узнал. Крупнейшая АЭС в мире в своем роде, и они могут очень быстро ее запустить

- подчеркнул Трамп.

Кроме того, Трамп назвал прекращение обстрелов АЭС "большим прогрессом".

Это большой прогресс, когда он (путин - ред.) перестал бить бомбами по этой АЭС

- сказал президент США.

Напомним

Украина и США имеют разногласия по территориальным вопросам и статусу Запорожской АЭС в мирных переговорах. Зеленский сообщил о состоянии дел по выборам и вступлению в ЕС.

Алла Киосак

