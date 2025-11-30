"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что украинская и американская делегации во Флориде обсуждали обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. По его словам, в разговоре был конструктив, а стороны откровенно говорили обо всех вопросах.
Во время встречи украинской и американской делегаций во Флориде (США) стороны сделали акцент на обеспечении суверенитета и национальных интересов Украины. Об этом в Telegram написал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, "после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах".
Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны
Он добавил, что стороны будут "работать дальше".
Ожидаю полного доклада нашей команды при личной встрече
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".
