"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 19044 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 22798 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 25527 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 27964 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 28867 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 32362 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40112 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32039 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27556 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24095 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
95%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света30 ноября, 13:19 • 8814 просмотра
Организовали схему уклонения от военной службы за 10 000 долларов: в Днепре задержали врача и ее сынаPhoto30 ноября, 13:38 • 4974 просмотра
Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследованияPhoto16:04 • 8560 просмотра
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"17:21 • 5718 просмотра
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики17:47 • 4512 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 46172 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 89151 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 71999 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 80073 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 78357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Гонконг
Европа
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 46172 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 45281 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 61890 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 81086 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 112489 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Facebook
Шахед-136

"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что украинская и американская делегации во Флориде обсуждали обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. По его словам, в разговоре был конструктив, а стороны откровенно говорили обо всех вопросах.

"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во Флориде

Во время встречи украинской и американской делегаций во Флориде (США) стороны сделали акцент на обеспечении суверенитета и национальных интересов Украины. Об этом в Telegram написал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах".

Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны

- отметил глава государства.

Он добавил, что стороны будут "работать дальше".

Ожидаю полного доклада нашей команды при личной встрече

- добавил Зеленский.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Зеленскому о результатах переговоров в США. По его словам, Киев имеет существенный прогресс в продвижении мира и сближении позиций с американской стороной.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была довольно продуктивной, впрочем, "нам еще есть над чем работать".

"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США29.11.25, 13:00 • 15233 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Марко Рубио
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Флорида