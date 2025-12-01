Хочу провести додаткові консультації, я їх запланував по поверненню в Україну: Зеленський про нового керівника ОП

$42.270.07
Ексклюзив
15:35 • 1820 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 4532 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 9476 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 13413 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 17072 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19458 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33994 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19190 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 34776 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37184 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео 1 грудня, 07:10 • 14661 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53 • 19089 перегляди
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи 1 грудня, 09:30 • 24064 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 10:58 • 15345 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями 12:30 • 13166 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати 16:00 • 1422 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Бельгія
Європа
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 10:58 • 15407 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53 • 19156 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 29 листопада, 16:59 • 79204 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36 • 56233 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49 • 72531 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дія (сервіс)
Золото

Хочу провести додаткові консультації, я їх запланував по поверненню в Україну: Зеленський про нового керівника ОП

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Зеленський заявив, що поки не визначився з новим керівником Офісу Президента. Він планує провести додаткові консультації після повернення в Україну, щоб визначитись з напрямком менеджменту.

Хочу провести додаткові консультації, я їх запланував по поверненню в Україну: Зеленський про нового керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не визначився з новим керівником Офісу Президента. За його словами, він хоче провести додаткові консультації, які заплановані по його поверненню в Україну. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

"Сенсації сьогодні не буде. Я хочу додаткові ще провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну, я їх зроблю. Мій вибір залежить від того… чесно скажу, від деяких речей. Напрямок менеджменту і фокусуємось більше на дипломатії, або інші напрямки, які дуже важливі. Безумовно, в нас є достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держав.

Павло Башинський

Політика
Дипломатка
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Україна