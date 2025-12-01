Хочу провести додаткові консультації, я їх запланував по поверненню в Україну: Зеленський про нового керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не визначився з новим керівником Офісу Президента. За його словами, він хоче провести додаткові консультації, які заплановані по його поверненню в Україну. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

"Сенсації сьогодні не буде. Я хочу додаткові ще провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну, я їх зроблю. Мій вибір залежить від того… чесно скажу, від деяких речей. Напрямок менеджменту і фокусуємось більше на дипломатії, або інші напрямки, які дуже важливі. Безумовно, в нас є достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держав.