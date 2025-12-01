Хочу провести дополнительные консультации, я их запланировал по возвращении в Украину: Зеленский о новом руководителе ОП

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 1788 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 4462 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 9416 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 13385 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 17050 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19449 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33960 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19184 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 34759 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37180 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 14661 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 19089 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 24065 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 15345 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 13166 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 1366 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 13188 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 24091 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33959 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 34758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Бельгия
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 15378 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 19122 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 79187 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 56222 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72520 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дія (сервис)
Золото

Хочу провести дополнительные консультации, я их запланировал по возвращении в Украину: Зеленский о новом руководителе ОП

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Зеленский заявил, что пока не определился с новым руководителем Офиса Президента. Он планирует провести дополнительные консультации после возвращения в Украину, чтобы определиться с направлением менеджмента.

Хочу провести дополнительные консультации, я их запланировал по возвращении в Украину: Зеленский о новом руководителе ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с новым руководителем Офиса Президента. По его словам, он хочет провести дополнительные консультации, которые запланированы по его возвращении в Украину. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

"Сенсации сегодня не будет. Я хочу дополнительные еще провести консультации. Я их запланировал по возвращении в Украину, я их сделаю. Мой выбор зависит от того… честно скажу, от некоторых вещей. Направление менеджмента и фокусируемся больше на дипломатии, или другие направления, которые очень важны. Безусловно, у нас есть достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государств.

Павел Башинский

Политика
Дипломатка
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Украина