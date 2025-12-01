Хочу провести дополнительные консультации, я их запланировал по возвращении в Украину: Зеленский о новом руководителе ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с новым руководителем Офиса Президента. По его словам, он хочет провести дополнительные консультации, которые запланированы по его возвращении в Украину. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

"Сенсации сегодня не будет. Я хочу дополнительные еще провести консультации. Я их запланировал по возвращении в Украину, я их сделаю. Мой выбор зависит от того… честно скажу, от некоторых вещей. Направление менеджмента и фокусируемся больше на дипломатии, или другие направления, которые очень важны. Безусловно, у нас есть достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государств.