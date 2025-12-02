Виткоффа и Кушнера отвели на обед в ресторан со звездой Michelin перед встречей с путиным
Киев • УНН
Перед переговорами с путиным спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер пообедали в московском ресторане со звездой Michelin. Обед состоялся в компании представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.
Перед переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным спецпредставителю президента США Стиву Виткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin, передает УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, Виткофф и Кушнер пообедали в компании представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.
Пропагандисты отмечают, обед состоялся в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды Michelin в 2022 году.
Ранее
Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, участник мирных переговоров по войне РФ против Украины, приземлился в Москве, в Кремле анонсировали на вечер встречу главы Кремля Владимира Путина с Виткоффом и еще одним переговорщиком от США, зятем американского президента Джаредом Кушнером.
