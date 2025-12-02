Виткоффа и Кушнера отвели на обед в ресторан со звездой Michelin перед встречей с путиным

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 4126 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 14815 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 15913 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 13295 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 15491 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 48663 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 47727 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58707 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49239 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45134 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.1м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42 • 4842 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 28383 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 17175 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 14949 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 3924 просмотра
публикации
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 14802 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 15899 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 14996 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 48652 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 48883 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Республика Ирландия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 37509 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 39749 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 96116 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 71013 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 87070 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Виткоффа и Кушнера отвели на обед в ресторан со звездой Michelin перед встречей с путиным

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Перед переговорами с путиным спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер пообедали в московском ресторане со звездой Michelin. Обед состоялся в компании представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.

Виткоффа и Кушнера отвели на обед в ресторан со звездой Michelin перед встречей с путиным

Перед переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным спецпредставителю президента США Стиву Виткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, Виткофф и Кушнер пообедали в компании представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.

Пропагандисты отмечают, обед состоялся в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды Michelin в 2022 году.

Ранее

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, участник мирных переговоров по войне РФ против Украины, приземлился в Москве, в Кремле анонсировали на вечер встречу главы Кремля Владимира Путина с Виткоффом и еще одним переговорщиком от США, зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Самолет с Уиткоффом приземлился в москве: кремль анонсировал встречу с путиным вечером02.12.25, 13:00 • 2118 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина