Посланник Трампа и зять президента США прибыли в кремль на переговоры с путиным
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой Кремля владимиром путиным. На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана.
Подробности
Как указывается, на переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, и ожидается, что спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана достижения мирного урегулирования в Украине.
В пресс-службе Кремля, как указано, называли первоначальный план США "очень хорошей основой" для обсуждений мира.
