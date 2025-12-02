Посланник Трампа и зять президента США прибыли в кремль на переговоры с путиным

$42.340.08
12:35 • 5146 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 16549 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 17520 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 14192 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 16265 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 49759 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 48173 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58879 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49444 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45290 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 1638 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 16549 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 17520 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 16409 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 49759 просмотра
Посланник Трампа и зять президента США прибыли в кремль на переговоры с путиным

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой Кремля владимиром путиным. На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

Как указывается, на переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование в Украине, и ожидается, что спецпосланник Трампа передаст российской стороне новую версию плана достижения мирного урегулирования в Украине.

В пресс-службе Кремля, как указано, называли первоначальный план США "очень хорошей основой" для обсуждений мира.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина