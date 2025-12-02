Посланник Трампа и зять президента США после переговоров с путиным отправятся на встречу с Зеленским - Axios
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф и зять Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер ожидает коммуникации от американской стороны по итогам этих встреч.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после москвы, где они встречаются с главой кремля владимиром путиным, поедут на встречу к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил журналист Axios Барак Равид во вторник в X, пишет УНН.
Напомним
