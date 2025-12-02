Посланник Трампа и зять президента США после переговоров с путиным отправятся на встречу с Зеленским - Axios

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после москвы, где они встречаются с главой кремля владимиром путиным, поедут на встречу к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил журналист Axios Барак Равид во вторник в X, пишет УНН.

Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с российским президентом владимиром путиным в кремле. Ожидается, что они отправятся из москвы в одну из европейских стран и встретятся с Президентом Украины Зеленским - написал журналист Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии.

