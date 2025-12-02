Посланник Трампа и зять президента США после переговоров с путиным отправятся на встречу с Зеленским - Axios

$42.340.08
12:35 • 7522 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 20526 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 21092 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 16329 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 18100 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 51604 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49165 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59201 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49891 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45613 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Популярные новости
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42 • 9770 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 31186 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 19862 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 19003 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 7460 просмотра
публикации
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 2284 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 1962 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 4238 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 20526 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 21093 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 38384 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 40601 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 96967 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 71795 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 87831 просмотра
Посланник Трампа и зять президента США после переговоров с путиным отправятся на встречу с Зеленским - Axios

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф и зять Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер ожидает коммуникации от американской стороны по итогам этих встреч.

Посланник Трампа и зять президента США после переговоров с путиным отправятся на встречу с Зеленским - Axios

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после москвы, где они встречаются с главой кремля владимиром путиным, поедут на встречу к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил журналист Axios Барак Равид во вторник в X, пишет УНН.

Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с российским президентом владимиром путиным в кремле. Ожидается, что они отправятся из москвы в одну из европейских стран и встретятся с Президентом Украины Зеленским

- написал журналист Axios.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в россии.

Зеленский ожидает коммуникации от американской стороны по итогам встреч в москве02.12.25, 16:48 • 504 просмотра

Юлия Шрамко

Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина