Переговори щодо припинення російсько-української війни за участі представників США, натрапили на сильну перепону - російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Відмова путіна від будь-якої угоди цього тижня була широко передбачувана. російська політична аналітикиня Тетяна Станова заявила, що зустріч "ніколи не була переговорами. Це була навмисна, однозначна презентація попередніх умов росії щодо фактичної капітуляції України. путін зараз чекає, чи змінить це його пряме повідомлення позицію Трампа щодо припинення війни".

Водночас Томас Грем, колишній високопосадовець США, який підтримує контакти з нинішніми та колишніми російськими чиновниками, вважає згода Кремля обговорити пропозицію може означати прогрес.

Крім того, російський диктатор путін не хоче, щоб спецпредставник президента США Стів Віткофф, який не має дипломатичного досвіду і освіти, приїжджав до москви для проведення цих переговорів, йдеться в публікації.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що рішення щодо припинення війни з російського боку ухвалює виключно путін, а не його оточення і радники.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.