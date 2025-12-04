$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 грудня, 23:09 • 12405 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 20461 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 24680 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 35227 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 40481 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 24229 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 27787 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25651 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25573 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30783 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
путін блокує переговори щодо припинення війни за участі представників США - The Guardian

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Переговори щодо припинення російсько-української війни за участі представників США зіткнулися з перешкодою через позицію володимира путіна. російський диктатор фактично відмовився від угоди, а також не бажає бачити спецпредставника США Стіва Віткоффа в москві.

Переговори щодо припинення російсько-української війни за участі представників США, натрапили на сильну перепону - російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Відмова путіна від будь-якої угоди цього тижня була широко передбачувана. російська політична аналітикиня Тетяна Станова заявила, що зустріч "ніколи не була переговорами. Це була навмисна, однозначна презентація попередніх умов росії щодо фактичної капітуляції України. путін зараз чекає, чи змінить це його пряме повідомлення позицію Трампа щодо припинення війни".

Водночас Томас Грем, колишній високопосадовець США, який підтримує контакти з нинішніми та колишніми російськими чиновниками, вважає згода Кремля обговорити пропозицію може означати прогрес.

Крім того, російський диктатор путін не хоче, щоб спецпредставник президента США Стів Віткофф, який не має дипломатичного досвіду і освіти, приїжджав до москви для проведення цих переговорів, йдеться в публікації.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що рішення щодо припинення війни з російського боку ухвалює виключно путін, а не його оточення і радники.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
The Guardian
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна