Оккупанты массово вручают повестки на блокпостах Запорожья, готовя новый призыв - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) фиксируется увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы РФ на блокпостах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что оккупанты готовят очередной призыв украинцев на ВОТ. Так, в Запорожье мужчинам 18–30 лет массово вручают повестки прямо на блокпостах, принуждают проходить медкомиссии.
Годных уже осенью заберут служить
В ЦНС указывают, что незаконное привлечение украинцев в армию РФ является военным преступлением, в дальнейшем же срочников заставляют подписывать контракты и бросают на передовую против собственной страны.
Напомним
кремль планирует до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, поэтому у Украины нет другого выбора, как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку, заявил главком ВСУ Александр Сырский.
