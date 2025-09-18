Оккупанты массово вручают повестки на блокпостах Запорожья, готовя новый призыв - ЦНС

$41.180.06
17 сентября, 19:21 • 21051 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 29946 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 25328 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 25344 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 30062 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 37904 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 40988 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39965 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 112380 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 128745 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 6732 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 5506 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto00:07 • 9104 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 7982 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 10374 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 30282 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 61429 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно

Эксклюзив

16 сентября, 15:22
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 128746 просмотра
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 14726 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 15625 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 14739 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 44416 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 49001 просмотра
Оккупанты массово вручают повестки на блокпостах Запорожья, готовя новый призыв - ЦНС

Киев • УНН

 • 868 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины фиксируется увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы РФ на блокпостах. В Запорожье мужчинам 18–30 лет массово вручают повестки, принуждая проходить медкомиссии.

Оккупанты массово вручают повестки на блокпостах Запорожья, готовя новый призыв - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) фиксируется увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы РФ на блокпостах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что оккупанты готовят очередной призыв украинцев на ВОТ. Так, в Запорожье мужчинам 18–30 лет массово вручают повестки прямо на блокпостах, принуждают проходить медкомиссии.

Годных уже осенью заберут служить

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что незаконное привлечение украинцев в армию РФ является военным преступлением, в дальнейшем же срочников заставляют подписывать контракты и бросают на передовую против собственной страны.

Напомним

кремль планирует до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, поэтому у Украины нет другого выбора, как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС13.09.25, 04:10 • 6871 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Украина