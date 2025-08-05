рф планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено - Сирський

кремль планує до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій, тому Україна не має іншого вибору, як продовжувати мобілізацію та поліпшувати бойову підготовку. Про це написав головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні. Це був дуже напружений місяць. На сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів", застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи. Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині

Він наголосив, що у відповідь на активізацію росією обстрілів тилової інфраструктури, мирних міст, руйнування житлових будинків, вбивств цивільних українців, Україна посилює протиповітряну оборону та масштабує напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

У липні маємо помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам

За його словами, загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ