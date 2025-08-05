рф планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы - Сырский

кремль планирует к концу 2025 года сформировать 10 новых дивизий, поэтому у Украины нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию и улучшать боевую подготовку. Об этом написал главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в июле. Это был очень напряженный месяц. На востоке российский агрессор пытался наступать практически по всей линии боевого соприкосновения. Наши войска мужественно отбивали атаки врага, который использует тактику "тысячи порезов", применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы. Самая сложная ситуация – на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении имеем успехи в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине

Он подчеркнул, что в ответ на активизацию россией обстрелов тыловой инфраструктуры, мирных городов, разрушение жилых домов, убийств гражданских украинцев, Украина усиливает противовоздушную оборону и масштабирует направление дронов-перехватчиков воздушных целей.

В июле имеем заметные успехи в применении средств DeepStrike - поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные способности ВПК агрессора, нанесли поражения его военным объектам, в частности складам "шахедов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам

По его словам, общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать мероприятия мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск