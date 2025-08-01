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Financial Times

У липні втрати російських військ перевищили 33 тисячі - Сирський

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що у липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі за липень склали 33 220 осіб.

У липні втрати російських військ перевищили 33 тисячі - Сирський

У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів. Попри виснажливі бої, захисники продовжують невпинно тримати оборону та нищити ворога. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерала Олександр Сирський у Facebook, пише УНН.

Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України

- повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За його даними, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме - 33 220.

"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.

Нагадаємо

За минулу добу, 31 липня, Сили оборони знешкодили 940 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 зросли на 940 осіб.

Ольга Розгон

Війна
Олександр Сирський
Україна