У липні втрати російських військ перевищили 33 тисячі - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що у липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі за липень склали 33 220 осіб.
У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів. Попри виснажливі бої, захисники продовжують невпинно тримати оборону та нищити ворога. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерала Олександр Сирський у Facebook, пише УНН.
Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України
За його даними, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме - 33 220.
"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.
Нагадаємо
За минулу добу, 31 липня, Сили оборони знешкодили 940 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 зросли на 940 осіб.