ЗСУ ліквідували 940 окупантів та сотні одиниць техніки за добу
Київ • УНН
За минулу добу, 31 липня, Сили оборони знешкодили 940 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 зросли на 940 осіб.
Сили оброни за минулу добу, 31 липня знешкодили 940 російських загарбників та десятки одиниць техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1054200 (+940) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11068 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23068 (+2)
- артилерійських систем ‒ 30944 (+33)
- РСЗВ ‒ 1451 (0)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49057 (+163)
- крилаті ракети ‒ 3551 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56894 (+72)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
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