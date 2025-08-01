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ЗСУ ліквідували 940 окупантів та сотні одиниць техніки за добу

Київ • УНН

 • 332 перегляди

За минулу добу, 31 липня, Сили оборони знешкодили 940 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 зросли на 940 осіб.

ЗСУ ліквідували 940 окупантів та сотні одиниць техніки за добу

Сили оброни за минулу добу, 31 липня знешкодили 940 російських загарбників та десятки одиниць техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1054200 (+940) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11068 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23068 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 30944 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1451 (0)
            • засоби ППО ‒ 1203 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49057 (+163)
                    • крилаті ракети ‒ 3551 (+3)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56894 (+72)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент Зеленський повідомив про найбільшу інтенсивність боїв біля Покровська та Добропілля. Він також спростував російські заяви про захоплення Часового Яру, назвавши їх дезінформацією.

                              СБУ задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак РФ проти українських оборонців, використовуючи аерозольні гранати з отруйними речовинами. Міжнародні організації підтверджують систематичне застосування хімічної зброї Росією.

                              Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії - WSJ01.08.25, 03:59 • 4652 перегляди

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