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Масове застосування російськими загарбниками забороненої хімзброї: вже задокументовано 10 тис. атак

Київ • УНН

 • 900 перегляди

СБУ задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак РФ проти українських оборонців, використовуючи аерозольні гранати з отруйними речовинами. Міжнародні організації підтверджують систематичне застосування хімічної зброї Росією.

Масове застосування російськими загарбниками забороненої хімзброї: вже задокументовано 10 тис. атак

Серед складових, використаних у хіматаках російськими окупаційними військами: аерозольні гранати, споряджені отруйними речовинами хлорбензиліден малонітрил та хлорацетофенон).

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак рф проти українських оборонців. Під час хімічних атак загарбники використовували аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

За даними СБУ, окупанти застосовували ампули з отруйною речовиною – хлорпікрином.

Використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993. 

- наголошується у дописі. 

Важливий факт, який установили слідчі:

  • найбільшу кількість хімбоєприпасів зс рф використовують у вигляді скидів з FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників;
    • найбільше фактів застосування такої зброї агресором зафіксовано на східному фронті;
      • також - під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

        Вказується, що СБУ розслідує власні кримінальні провадження та залучає до документування фактів профільні міжнародні організації.

        Для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародного співтовариства СБУ передала через МЗС України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаагу.

        - уточнюють у відомстві.

        Вже опублікувано три звіти, якими міжнародна організація підтверджує систематичне застосування російською федерацією хімічних засобів як засобів ведення війни проти України.

        Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, котрі входять до складу збройних сил рф і причетні до розробки та використання хімічної зброї в Україні.

        Нагадаємо

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        росія посилює використання хімічної зброї проти України: зафіксовано 9 тисяч випадків16.07.25, 03:37 • 4284 перегляди

        Ігор Тележніков

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