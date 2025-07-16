росія посилює використання хімічної зброї проти України: зафіксовано 9 тисяч випадків

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що росія активізує застосування хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

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Кая Каллас під час спілкування з журналістами у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення рф щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України.

За словами дипломатки, дані про масове використання хімічної зброї російською армією грунтуються на звітах німецької та нідерландської розвідок. Крім того, згідно з цією інформацією, застосування таких засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозну стурбованість серед західних лідерів.

"Це свідчить про те, що росія прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно… нестерпно", – заявила Каллас.

Довідково

росія підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї 13 січня 1993 року та ратифікувала її 5 листопада 1997 року.

Нагадаємо

російські окупанти обговорювали застосування отруйних речовин проти українських захисників. Розвідки Нідерландів та Німеччини підтверджують широке використання рф забороненої хімічної зброї в Україні.

Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої речовини з дронів. Міністр оборони Нідерландів закликав до посилення санкцій проти Москви, оскільки щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"