росія посилює використання хімічної зброї проти України: зафіксовано 9 тисяч випадків

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
15 липня, 19:40 • 14815 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 69939 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 105609 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 65226 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 99229 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 64099 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 111615 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 76074 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 103265 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 77204 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
72%
745мм
Популярнi новини
Офіс Генерального прокурора забезпечуватиме належну взаємодію Спецтрибуналу з українською стороною - Кравченко15 липня, 16:11 • 8580 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 24975 перегляди
На Донеччині обмежили рух між Краматорськом і Добропіллям через атаки дронів15 липня, 17:11 • 6600 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 15544 перегляди
У Києві та низці областей тривога: в чому причина20:15 • 8916 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 14819 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 15567 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 24997 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 69945 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 105613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Харків
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 14674 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 35400 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 67819 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 73105 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 75903 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
Мі-8
Instagram

росія посилює використання хімічної зброї проти України: зафіксовано 9 тисяч випадків

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що росія активізує застосування хімічної зброї проти України, щоб змусити її капітулювати. Зафіксовано щонайменше 9 тисяч випадків застосування хімічної зброї з початку повномасштабного вторгнення.

росія посилює використання хімічної зброї проти України: зафіксовано 9 тисяч випадків

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що росія активізує застосування хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Кая Каллас під час спілкування з журналістами у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення рф щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України.

За словами дипломатки, дані про масове використання хімічної зброї російською армією грунтуються на звітах німецької та нідерландської розвідок. Крім того, згідно з цією інформацією, застосування таких засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозну стурбованість серед західних лідерів.

"Це свідчить про те, що росія прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно… нестерпно", – заявила Каллас.

Довідково

росія підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї 13 січня 1993 року та ратифікувала її 5 листопада 1997 року.

Нагадаємо

російські окупанти обговорювали застосування отруйних речовин проти українських захисників. Розвідки Нідерландів та Німеччини підтверджують широке використання рф забороненої хімічної зброї в Україні.

Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої речовини з дронів. Міністр оборони Нідерландів закликав до посилення санкцій проти Москви, оскільки щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

Каллас сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф "сьогодні чи завтра"15.07.25, 10:49 • 4098 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Кая Каллас
НАТО
Європейський Союз
Брюссель
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9