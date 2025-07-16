Россия усиливает использование химического оружия против Украины: зафиксировано 9 тысяч случаев

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия в войне против Украины, пытаясь заставить страну капитулировать. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Кая Каллас во время общения с журналистами в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ по меньшей мере 9 тысяч раз применяла химическое оружие на территории Украины.

По словам дипломата, данные о массовом использовании химического оружия российской армией основываются на отчетах немецкой и нидерландской разведок. Кроме того, согласно этой информации, применение таких средств поражения только усиливается, что вызывает серьезную обеспокоенность среди западных лидеров.

"Это свидетельствует о том, что Россия стремится нанести как можно больше боли и страданий, чтобы заставить Украину сдаться. И это действительно… невыносимо", – заявила Каллас.

Справка

Россия подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года.

Напомним

Российские оккупанты обсуждали применение отравляющих веществ против украинских защитников. Разведки Нидерландов и Германии подтверждают широкое использование РФ запрещенного химического оружия в Украине.

Разведывательные службы Нидерландов и Германии собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности сброса удушающего вещества с дронов. Министр обороны Нидерландов призвал к усилению санкций против Москвы, поскольку по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия.

Каллас надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС против рф "сегодня или завтра"