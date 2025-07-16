Россия усиливает использование химического оружия против Украины: зафиксировано 9 тысяч случаев

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
19:40 • 14019 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 68404 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 104295 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 64353 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 98405 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 63836 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 111415 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 103193 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 77195 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 57389 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
60%
745мм
Популярные новости
Американец, корректировавший удары по украинским военным, получил российский паспорт15 июля, 15:43 • 20508 просмотра
Офис Генерального прокурора будет обеспечивать надлежащее взаимодействие Спецтрибунала с украинской стороной - Кравченко15 июля, 16:11 • 7330 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 23891 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 14371 просмотра
В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина20:15 • 7730 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской19:40 • 14022 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 14491 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 23987 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 68410 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 104299 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Линдси Грэм
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Харьков
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 14426 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 35178 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 67641 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 72935 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 75744 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
Ми-8
Instagram

Россия усиливает использование химического оружия против Украины: зафиксировано 9 тысяч случаев

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия против Украины, чтобы заставить ее капитулировать. Зафиксировано не менее 9 тысяч случаев применения химического оружия с начала полномасштабного вторжения.

Россия усиливает использование химического оружия против Украины: зафиксировано 9 тысяч случаев

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия в войне против Украины, пытаясь заставить страну капитулировать. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Кая Каллас во время общения с журналистами в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ по меньшей мере 9 тысяч раз применяла химическое оружие на территории Украины.

По словам дипломата, данные о массовом использовании химического оружия российской армией основываются на отчетах немецкой и нидерландской разведок. Кроме того, согласно этой информации, применение таких средств поражения только усиливается, что вызывает серьезную обеспокоенность среди западных лидеров.

"Это свидетельствует о том, что Россия стремится нанести как можно больше боли и страданий, чтобы заставить Украину сдаться. И это действительно… невыносимо", – заявила Каллас.

Справка

Россия подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года.

Напомним

Российские оккупанты обсуждали применение отравляющих веществ против украинских защитников. Разведки Нидерландов и Германии подтверждают широкое использование РФ запрещенного химического оружия в Украине.

Разведывательные службы Нидерландов и Германии собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности сброса удушающего вещества с дронов. Министр обороны Нидерландов призвал к усилению санкций против Москвы, поскольку по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия.

Каллас надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС против рф "сегодня или завтра"15.07.25, 10:49 • 4096 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Кайя Каллас
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9