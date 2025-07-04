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Нідерланди вказали на широке використання рф хімзброї проти України, у ФРН підтверджують

Київ • УНН

 • 333 перегляди

Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої речовини з дронів. Міністр оборони Нідерландів закликав до посилення санкцій проти Москви, оскільки щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

Нідерланди вказали на широке використання рф хімзброї проти України, у ФРН підтверджують

Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широко поширеного використання росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої ​​речовини з дронів, щоб виштовхати солдатів з окопів, щоб їх можна було розстріляти, заявили розвідки двох країн у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав до посилення санкцій проти москви.

Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити, що росія посилює використання хімічної зброї

- сказав Брекельманс Reuters.

"Це посилення викликає занепокоєння, оскільки це частина тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормалізованим, стандартизованим і широко поширеним", - заявив міністр оборони Нідерландів.

Німецька зовнішня розвідувальна служба BND підтвердила ці висновки, заявивши, що отримала ці докази разом зі своїми нідерландськими колегами.

Голова Нідерландського агентства військової розвідки (MIVD) Петер Рісінк заявив, що висновки зроблені на основі "нашої власної незалежної розвідки, тому ми самі спостерігали це на основі власних розслідувань".

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі, що об'єднує 193 держави-члени, минулого року заявила, що початкові обвинувачення, висунуті обома країнами одна одній, були "недостатньо обґрунтованими". Її не просили провести повне розслідування, яке мають ініціювати держави-члени.

За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї, тоді як понад 2500 людей, поранених на полі бою, повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, пов'язані з хімічною зброєю.

Збільшення використання хімічної зброї росією становить загрозу не лише для України, а й для інших країн, додав Брекельманс.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розгляд більшої кількості санкцій і, зокрема, не допустити їх (росію) до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ", - сказав він.

Рісінк говорив про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, а також навів українську цифру в 9000.

Питання про місця в Раді ОЗХЗ на два роки буде предметом переговорів у найближчі місяці.

Висновки розвідки були представлені в листі до парламенту Нідерландів у п'ятницю.

Окупанти систематично використовують хімічну зброю проти Сил оборони України: деталі27.06.25, 16:17 • 2906 переглядiв

Посилення санкцій може відбутися спільно із Європейською комісією, яка запропонувала включити до санкційного списку ЄС ще 15 нових організацій та осіб, зокрема за підозру у використанні хімічної зброї в Україні

- пише видання.

Нідерландські військові та спільну розвідувальні служби, співпрацюючи з іноземними партнерами, заявляють, що вони виявили конкретні докази посилення виробництва хімічної зброї в росії.

Це включає посилені дослідницькі можливості та вербування вчених для розробки хімічної зброї, сказав Рісінк. Він додав, що російські чиновники дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.

"Це не просто якісь спеціальні маніпуляції на передовій; це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо та не оприлюднимо, що робить росія, дуже ймовірно, що ці тенденції продовжаться", - сказав Рісінк.

Він назвав використання хімічної зброї російськими збройними силами "майже постійною операційною процедурою".

"Ми конкретно пов’язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, що підвішуються на дрона. Коли йдеться про сльозогінний газ, ми бачимо, що вони також неправильно використовують та перероблюють існуючі боєприпаси, щоб вони діяли як носій газу", - сказав він.

Доповнення

Хлорпікрин внесено до списку заборонених задушливих речовин Організацією з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка була створена для впровадження та контролю за дотриманням Конвенції про хімічну зброю (КХЗ) 1997 року.

Він може спричинити сильне подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів. При проковтуванні він може спричинити опіки рота та шлунка, нудоту та блювоту, а також утруднене дихання або задишку.

росія є членом ОЗХЗ і, як і Сполучені Штати, як повідомляється, нібито знищила свої заявлені запаси хімічної зброї.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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