Окупанти систематично використовують хімічну зброю проти Сил оборони України: деталі

російська федерація систематично використовує хімічну зброю у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що армія агресора використовує заборонені хімічні сполуки проти захисників України. Йдеться про іритант сльозогінної дії – він заборонений для використання при веденні війни.

Відповідні хімічні сполуки були виявлені в гранатах, які використовувались російською армією при вторгненні в Україну.

Це вже третій звіт ОЗХЗ, який підтверджує, що росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї. За даними Генштабу, лише протягом травня 2025 року агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою – заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо

Українська розвідка перехопила розмову російських окупантів. У ній командир віддає наказ про атаку позицій ЗСУ забороненою хімічною зброєю.

Також УНН повідомляв, що Європейська Рада прийняла рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо трьох російських структур, які причетні до розробки та використання хімічної зброї під час агресії України.