Окупанти систематично використовують хімічну зброю проти Сил оборони України: деталі

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
13:18 • 2972 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
13:01 • 29080 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
10:27 • 26555 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 46016 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
09:36 • 46580 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:07 • 46356 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 210971 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 137282 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 108473 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 122906 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+23°
2.5м/с
57%
748мм
Популярнi новини
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 152213 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні27 червня, 06:13 • 65542 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову27 червня, 06:15 • 62728 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:3009:20 • 49621 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 35375 перегляди
Публікації
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 18538 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
13:01 • 29080 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 35682 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 152560 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 210971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci14:27 • 106 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 18542 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 20059 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 93589 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 124797 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

Окупанти систематично використовують хімічну зброю проти Сил оборони України: деталі

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила використання рф заборонених хімічних сполук, таких як іритант сльозогінної дії, у гранатах. Це третій звіт ОЗХЗ, який засвідчує систематичне порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї, з 888 випадками застосування у травні 2025.

Окупанти систематично використовують хімічну зброю проти Сил оборони України: деталі

російська федерація систематично використовує хімічну зброю у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що армія агресора використовує заборонені хімічні сполуки проти захисників України. Йдеться про іритант сльозогінної дії – він заборонений для використання при веденні війни.

Відповідні хімічні сполуки були виявлені в гранатах, які використовувались російською армією при вторгненні в Україну.

Це вже третій звіт ОЗХЗ, який підтверджує, що росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї. За даними Генштабу, лише протягом травня 2025 року агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою

– заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо

Українська розвідка перехопила розмову російських окупантів. У ній командир віддає наказ про атаку позицій ЗСУ забороненою хімічною зброєю.

Також УНН повідомляв, що Європейська Рада прийняла рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо трьох російських структур, які причетні до розробки та використання хімічної зброї під час агресії України.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Європейська рада
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9