ЄС запровадив санкції проти трьох структур зс рф через використання хімічної зброї в Україні

Європейська Рада прийняла рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо трьох російських структур, причетних до розробки та використання хімічної зброї під час бойових дій на території України. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці Євроради, пише УНН.

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Сьогодні до списку входять війська радіологічного хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й центральний науково-дослідний та випробувальний інститут міністерства оборони російської федерації, всі з яких належать до складу збройних сил росії - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що таке рішення було прийняте через низку звітів, які опублікувала Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року та лютому 2025 року. Ці матеріали підтверджують наявність речовин для боротьби з масовими заворушеннями, таких як хімічна речовина CS (2-хлорбензальмалононітрил) та пов'язані з нею сполуки, у зразках, зібраних на лінії бойового зіткнення в Україні.

Такі речовини використовувалися російськими загарбниками в Україні як спосіб ведення бойових дій. Зазначається, що це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, державою-учасницею якої є також і росія.

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росія не надала достовірного пояснення щодо широко поширеного використання нею речовин для боротьби з масовими заворушеннями. З огляду на серйозність ситуації та для посилення глобальної норми проти застосування хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ своєчасно встановити факти доведеного застосування речовин для боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни - повідомили в Єврораді.

Також повідомляється, що обмежувальні заходи ЄС проти застосування та розповсюдження хімічної зброї наразі впроваджуються щодо 25 фізичних та шести організацій.

Ті, хто перелічений під режимом санкцій, підлягають заморожуванню активів, а надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, або на їхню користь заборонено. Крім того, до фізичних осіб, перелічених у списку, застосовується заборона на поїздки до ЄС - пояснили у Єврораді.

Також зазначається, що ЄС залишається повністю відданим протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї та підтримці положень, викладених у Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (КЗХЗ).

Доповнення

До 17-го пакету санкцій ЄС проти рф увійшли 75 фізичних та юридичних осіб, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не буде посилювати санкції проти росії, "оскільки є шанс" на прогрес.