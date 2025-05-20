ЕС ввел санкции против трех структур вс рф из-за использования химического оружия в Украине

Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время боевых действий на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Евросовета, пишет УНН.

Детали

Сегодня в список входят войска радиологической химической и биологической защиты, 27-й научный центр и 33-й центральный научно-исследовательский и испытательный институт министерства обороны российской федерации, все из которых относятся к составу вооруженных сил россии - говорится в сообщении.

Сообщается, что такое решение было принято из-за ряда отчетов, которые опубликовала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ноябре 2024 года и феврале 2025 года. Эти материалы подтверждают наличие веществ для борьбы с массовыми беспорядками, таких как химическое вещество CS (2-хлорбензальмалононитрил) и связанные с ним соединения, в образцах, собранных на линии боевого столкновения в Украине.

Такие вещества использовались российскими захватчиками в Украине как способ ведения боевых действий. Отмечается, что это является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, государством-участницей которой является также и россия.

Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе активов рф

россия не предоставила достоверного объяснения относительно широко распространенного использования ею веществ для борьбы с массовыми беспорядками. Учитывая серьезность ситуации и для усиления глобальной нормы против применения химического оружия, ЕС призывает ОЗХО своевременно установить факты доказанного применения веществ для борьбы с массовыми беспорядками как метода ведения войны - сообщили в Евросовете.

Также сообщается, что ограничительные меры ЕС против применения и распространения химического оружия в настоящее время внедряются в отношении 25 физических и шести организаций.

Те, кто перечислен под режимом санкций, подлежат замораживанию активов, а предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, или в их пользу запрещено. Кроме того, к физическим лицам, перечисленным в списке, применяется запрет на поездки в ЕС - пояснили в Евросовете.

Также отмечается, что ЕС остается полностью преданным противодействию распространению и применению химического оружия и поддержке положений, изложенных в Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

Дополнение

В 17-й пакет санкций ЕС против рф вошли 75 физических и юридических лиц, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против россии, "поскольку есть шанс" на прогресс.