"Можна хімію спробувати": окупанти продовжують застосовувати в Україні хімічну зброю - перехоплення ГУР

Окупанти продовжують застосовувати заборонену хімічну зброю на війні в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР), інформує УНН.

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Так, у перехопленій українськими розвідниками розмові командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.

"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать - цитують в ГУР окупанта.

У розвідці вкотре нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо

Європейська Рада прийняла рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо трьох російських структур, причетних до розробки та використання хімічної зброї під час бойових дій на території України.

Обмежувальні заходи ЄС проти застосування та розповсюдження хімічної зброї наразі впроваджуються щодо 25 фізичних та шести організацій.

Окупанти атакують Сили оборони боєприпасами з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу - ЗСУ