"Можно химию попробовать": оккупанты продолжают применять в Украине химическое оружие – перехват ГУР

Оккупанты продолжают применять запрещенное химическое оружие на войне в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР), информирует УНН.

Детали

Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.

"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать - цитируют в ГУР оккупанта.

В разведке в очередной раз напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним

Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время боевых действий на территории Украины.

Ограничительные меры ЕС против применения и распространения химического оружия в настоящее время внедряются в отношении 25 физических и шести организаций.

Оккупанты атакуют Силы обороны боеприпасами с опасными химическими соединениями неустановленного типа - ВСУ