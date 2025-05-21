"Можно химию попробовать": оккупанты продолжают применять в Украине химическое оружие – перехват ГУР
Киев • УНН
Украинская разведка перехватила разговор, где командир оккупантов отдает приказ об атаке позиций ВСУ запрещенным химическим оружием. Накануне ЕС ввел санкции против структур рф за использование химоружия в Украине.
Оккупанты продолжают применять запрещенное химическое оружие на войне в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР), информирует УНН.
Детали
Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.
"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать
В разведке в очередной раз напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Напомним
Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время боевых действий на территории Украины.
Ограничительные меры ЕС против применения и распространения химического оружия в настоящее время внедряются в отношении 25 физических и шести организаций.
Оккупанты атакуют Силы обороны боеприпасами с опасными химическими соединениями неустановленного типа - ВСУ01.04.25, 23:00 • 11896 просмотров