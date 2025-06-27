Оккупанты систематически используют химическое оружие против Сил обороны Украины: детали

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 18211 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
10:27 • 22532 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 42273 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 43082 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:07 • 44220 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 206690 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 136698 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 108257 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 122841 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 264275 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+24°
3м/с
43%
747мм
Популярные новости
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 40112 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине27 июня, 06:13 • 61422 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову27 июня, 06:15 • 58695 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:3009:20 • 45607 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 31565 просмотра
публикации
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 13749 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 18211 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 32151 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 206690 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 142391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 13749 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 18924 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 92593 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 123908 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 94889 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Оккупанты систематически используют химическое оружие против Сил обороны Украины: детали

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование рф запрещенных химических соединений, таких как ирритант слезоточивого действия, в гранатах. Это третий отчет ОЗХО, который свидетельствует о систематическом нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия, с 888 случаями применения в мае 2025 года.

Оккупанты систематически используют химическое оружие против Сил обороны Украины: детали

российская федерация систематически использует химическое оружие в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что армия агрессора использует запрещенные химические соединения против защитников Украины. Речь идет об ирританте слезоточивого действия – он запрещен для использования при ведении войны.

Соответствующие химические соединения были обнаружены в гранатах, которые использовались российской армией при вторжении в Украину.

Это уже третий отчет ОЗХО, который подтверждает, что россия систематически и целенаправленно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. По данным Генштаба, только в течение мая 2025 года агрессор 888 раз применял опасные химические соединения на поле боя

– заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним

Украинская разведка перехватила разговор российских оккупантов. В нем командир отдает приказ об атаке позиций ВСУ запрещенным химическим оружием.

Также УНН сообщал, что Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время агрессии Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Европейский совет
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9