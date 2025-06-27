Оккупанты систематически используют химическое оружие против Сил обороны Украины: детали

российская федерация систематически использует химическое оружие в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что армия агрессора использует запрещенные химические соединения против защитников Украины. Речь идет об ирританте слезоточивого действия – он запрещен для использования при ведении войны.

Соответствующие химические соединения были обнаружены в гранатах, которые использовались российской армией при вторжении в Украину.

Это уже третий отчет ОЗХО, который подтверждает, что россия систематически и целенаправленно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. По данным Генштаба, только в течение мая 2025 года агрессор 888 раз применял опасные химические соединения на поле боя – заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним

Украинская разведка перехватила разговор российских оккупантов. В нем командир отдает приказ об атаке позиций ВСУ запрещенным химическим оружием.

Также УНН сообщал, что Европейский Совет принял решение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении трех российских структур, причастных к разработке и использованию химического оружия во время агрессии Украины.