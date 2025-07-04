Нидерланды указали на широкое использование РФ химоружия против Украины, в ФРГ подтверждают

Разведывательные службы Нидерландов и Германии собрали доказательства широко распространенного использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности сброса удушающего вещества с дронов, чтобы вытолкнуть солдат из окопов, чтобы их можно было расстрелять, заявили разведки двух стран в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал к усилению санкций против Москвы.

Главный вывод состоит в том, что мы можем подтвердить, что Россия усиливает использование химического оружия - сказал Брекельманс Reuters.

"Это усиление вызывает беспокойство, поскольку это часть тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным", - заявил министр обороны Нидерландов.

Немецкая внешняя разведывательная служба BND подтвердила эти выводы, заявив, что получила эти доказательства вместе со своими нидерландскими коллегами.

Глава Нидерландского агентства военной разведки (MIVD) Петер Рисинк заявил, что выводы сделаны на основе "нашей собственной независимой разведки, поэтому мы сами наблюдали это на основе собственных расследований".

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, объединяющая 193 государства-члена, в прошлом году заявила, что первоначальные обвинения, выдвинутые обеими странами друг другу, были "недостаточно обоснованными". Ее не просили провести полное расследование, которое должны инициировать государства-члены.

По словам Брекельманса, по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия, тогда как более 2500 человек, раненых на поле боя, сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, связанных с химическим оружием.

Увеличение использования химического оружия Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран, добавил Брекельманс.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение большего количества санкций и, в частности, не допустить их (Россию) к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО", - сказал он.

Рисинк говорил о "тысячах случаев" применения химического оружия, а также привел украинскую цифру в 9000.

Вопрос о местах в Совете ОЗХО на два года будет предметом переговоров в ближайшие месяцы.

Выводы разведки были представлены в письме в парламент Нидерландов в пятницу.

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Усиление санкций может произойти совместно с Европейской комиссией, которая предложила включить в санкционный список ЕС еще 15 новых организаций и лиц, в частности за подозрение в использовании химического оружия в Украине - пишет издание.

Нидерландские военные и совместные разведывательные службы, сотрудничая с иностранными партнерами, заявляют, что они выявили конкретные доказательства усиления производства химического оружия в России.

Это включает усиленные исследовательские возможности и вербовку ученых для разработки химического оружия, сказал Рисинк. Он добавил, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию отравляющих боевых веществ.

"Это не просто какие-то специальные манипуляции на передовой; это действительно часть масштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не обнародуем, что делает Россия, очень вероятно, что эти тенденции продолжатся", - сказал Рисинк.

Он назвал использование химического оружия российскими вооруженными силами "почти постоянной операционной процедурой".

"Мы конкретно связали использование хлорпикрина с импровизированными боеприпасами, такими как наполненные лампочки и пустые бутылки, подвешиваемые на дрона. Когда речь идет о слезоточивом газе, мы видим, что они также неправильно используют и перерабатывают существующие боеприпасы, чтобы они действовали как носитель газа", - сказал он.

Дополнение

Хлорпикрин внесен в список запрещенных удушающих веществ Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая была создана для внедрения и контроля за соблюдением Конвенции о химическом оружии (КХО) 1997 года.

Он может вызвать сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. При проглатывании он может вызвать ожоги рта и желудка, тошноту и рвоту, а также затрудненное дыхание или одышку.

Россия является членом ОЗХО и, как и Соединенные Штаты, как сообщается, якобы уничтожила свои заявленные запасы химического оружия.