Війська рф застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю – перехоплення ГУР
Київ • УНН
російські окупанти обговорювали застосування отруйних речовин проти українських захисників. Розвідки Нідерландів та Німеччини підтверджують широке використання рф забороненої хімічної зброї в Україні.
У перехопленій українськими розвідниками розмові військовослужбовці російські загарбники обговорювали підготовку до чергового воєнного злочину.
Йдеться про застосування хімічної зброї, пише УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Повідомляється, що окупанти планували використати отруйні речовини проти українських захисників.
Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прям заходить и в упор лупить. С "этой штукой" будем, и прям задувать внутрь
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Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широкомасштабного використання росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої речовини з дронів.
Міністр оборони Нідерландів закликав до посилення санкцій проти Москви, оскільки щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї.
У Запорізькій області окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйним газом, зокрема гранати РГ-Во. Газ вражає слизову оболонку, і є загиблі серед українських військових.