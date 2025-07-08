Війська рф застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю – перехоплення ГУР

У перехопленій українськими розвідниками розмові військовослужбовці російські загарбники обговорювали підготовку до чергового воєнного злочину.

Йдеться про застосування хімічної зброї, пише УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Повідомляється, що окупанти планували використати отруйні речовини проти українських захисників.

Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прям заходить и в упор лупить. С "этой штукой" будем, и прям задувать внутрь - говорить окупант.

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Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широкомасштабного використання росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої речовини з дронів.

Міністр оборони Нідерландів закликав до посилення санкцій проти Москви, оскільки щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

У Запорізькій області окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйним газом, зокрема гранати РГ-Во. Газ вражає слизову оболонку, і є загиблі серед українських військових.