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Війська рф застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю – перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 789 перегляди

російські окупанти обговорювали застосування отруйних речовин проти українських захисників. Розвідки Нідерландів та Німеччини підтверджують широке використання рф забороненої хімічної зброї в Україні.

Війська рф застосовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю – перехоплення ГУР

У перехопленій українськими розвідниками розмові військовослужбовці російські загарбники обговорювали підготовку до чергового воєнного злочину.

Йдеться про застосування хімічної зброї, пише УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Повідомляється, що окупанти планували використати отруйні речовини проти українських захисників.

Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прям заходить и в упор лупить. С "этой штукой" будем, и прям задувать внутрь

- говорить окупант.

Доповнення

Розвідувальні служби Нідерландів та Німеччини зібрали докази широкомасштабного використання росією забороненої хімічної зброї в Україні, зокрема скидання задушливої речовини з дронів.

Міністр оборони Нідерландів закликав до посилення санкцій проти Москви, оскільки щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

У Запорізькій області окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйним газом, зокрема гранати РГ-Во. Газ вражає слизову оболонку, і є загиблі серед українських військових. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Німеччина
Нідерланди
Україна
Tesla
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