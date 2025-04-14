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The Guardian

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На Запоріжжі росіяни скидають з дронів гранати з отруйним газом, є загиблі серед українських військових - ГУР

Київ • УНН

 • 10016 перегляди

У Запорізькій області окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйним газом, зокрема гранати РГ-Во. Газ вражає слизову оболонку, і є загиблі серед українських військових.

На Запоріжжі росіяни скидають з дронів гранати з отруйним газом, є загиблі серед українських військових - ГУР

У Запорізькій області на лінії бойового окупанти дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом. Як повідомили у ГУР, на жаль, серед захисників України вже є загиблі, передає УНН.

Деталі

Як відзначили у ГУР, через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою загарбники використовують на фронті хімікати ― упродовж злочинної війни проти України московити надали відповідній практиці системного характеру.

Нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом. Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во (ручная ґраната — вєщєствоотравляющєє): московити скидають їх з безпілотників на позиції Сил безпеки і оборони України 

- йдеться у повідомленні.

Окупанти активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, скидають їх з безпілотників - Лиховій05.09.24, 16:48 • 16045 переглядiв

За даними розвідки, застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі.

Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

росіяни використовують отруйні речовини на Куп'янському напрямку - ЦПД01.04.25, 08:19 • 25797 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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