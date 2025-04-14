В Запорожской области россияне сбрасывают с дронов гранаты с отравляющим газом, есть погибшие среди украинских военных - ГУР

В Запорожской области на линии боевого соприкосновения оккупанты все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с отравляющим газом. Как сообщили в ГУР, к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие, передает УНН.

Как отметили в ГУР, из-за несостоятельности российской оккупационной армии достичь поставленных кремлевскими вождями задач на поле боя захватчики используют на фронте химикаты ― в течение преступной войны против Украины московиты придали соответствующей практике системный характер.

Сейчас на линии боевого столкновения, в частности в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с отравляющим газом. В основном, речь идет о гранатах РГ-Во (ручная граната — веществоотравляющее): московиты сбрасывают их с беспилотников на позиции Сил безопасности и обороны Украины