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Войска РФ применяют против украинских защитников запрещенное химическое оружие – перехват ГУР

Киев • УНН

 • 695 просмотра

Российские оккупанты обсуждали применение отравляющих веществ против украинских защитников. Разведки Нидерландов и Германии подтверждают широкое использование РФ запрещенного химического оружия в Украине.

Войска РФ применяют против украинских защитников запрещенное химическое оружие – перехват ГУР

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре российские оккупанты обсуждали подготовку к очередному военному преступлению.

Речь идет о применении химического оружия, пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Сообщается, что оккупанты планировали использовать отравляющие вещества против украинских защитников.

Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прям заходить и в упор лупить. С "этой штукой" будем, и прям задувать внутрь

- говорит оккупант.

Дополнение

Разведывательные службы Нидерландов и Германии собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности сброса удушающего вещества с дронов.

Министр обороны Нидерландов призвал к усилению санкций против Москвы, поскольку по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия.

В Запорожской области оккупанты все чаще используют боеприпасы с отравляющим газом, в частности гранаты РГ-Во. Газ поражает слизистую оболочку, и есть погибшие среди украинских военных. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Запорожская область
Главное управление разведки Украины
Германия
Нидерланды
Украина
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