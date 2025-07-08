Войска РФ применяют против украинских защитников запрещенное химическое оружие – перехват ГУР

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре российские оккупанты обсуждали подготовку к очередному военному преступлению.

Речь идет о применении химического оружия, пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Сообщается, что оккупанты планировали использовать отравляющие вещества против украинских защитников.

Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с "этой штукой" прям заходить и в упор лупить. С "этой штукой" будем, и прям задувать внутрь - говорит оккупант.

Дополнение

Разведывательные службы Нидерландов и Германии собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности сброса удушающего вещества с дронов.

Министр обороны Нидерландов призвал к усилению санкций против Москвы, поскольку по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия.

В Запорожской области оккупанты все чаще используют боеприпасы с отравляющим газом, в частности гранаты РГ-Во. Газ поражает слизистую оболочку, и есть погибшие среди украинских военных.