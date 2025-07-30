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Массовое применение российскими захватчиками запрещенного химоружия: уже задокументировано 10 тыс. атак

Киев • УНН

 • 528 просмотра

СБУ задокументировала более 10 тысяч химических атак РФ против украинских защитников, используя аэрозольные гранаты с отравляющими веществами. Международные организации подтверждают систематическое применение химического оружия Россией.

Массовое применение российскими захватчиками запрещенного химоружия: уже задокументировано 10 тыс. атак

Среди составляющих, использованных в химатаках российскими оккупационными войсками: аэрозольные гранаты, снаряженные отравляющими веществами хлорбензилиден малонитрил и хлорацетофенон).

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

СБУ задокументировала более 10 тысяч химатак рф против украинских защитников. Во время химических атак захватчики использовали аэрозольные гранаты "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженные отравляющими веществами раздражающего действия – CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

По данным СБУ, оккупанты применяли ампулы с отравляющим веществом – хлорпикрином.

Использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

- отмечается в сообщении.

Важный факт, который установили следователи:

  • наибольшее количество химбоеприпасов вс рф используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонительные позиции украинских защитников;
    • больше всего фактов применения такого оружия агрессором зафиксировано на восточном фронте;
      • также - во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины.

        Указывается, что СБУ расследует собственные уголовные производства и привлекает к документированию фактов профильные международные организации.

        Для проведения необходимых лабораторных исследований и информирования международного сообщества СБУ передала через МИД Украины часть вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гаагу.

        - уточняют в ведомстве.

        Уже опубликованы три отчета, которыми международная организация подтверждает систематическое применение российской федерацией химических средств как средств ведения войны против Украины.

        Совет ЕС ввел санкции в отношении российских подразделений, входящих в состав вооруженных сил рф и причастных к разработке и использованию химического оружия в Украине.

        Напомним

        КНИИСЭ подтвердил использование россией беспилотников "шахед-136" с термобарической боевой частью. Эксперты обнаружили три модификации дронов и по меньшей мере четыре различных типа боевых частей.

        Россия усиливает использование химического оружия против Украины: зафиксировано 9 тысяч случаев16.07.25, 03:37 • 4284 просмотра

        Игорь Тележников

        Война
        Служба безопасности Украины
        Гаага
        Шахед-136
        Европейский Союз
        Украина