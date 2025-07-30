Массовое применение российскими захватчиками запрещенного химоружия: уже задокументировано 10 тыс. атак
Киев • УНН
СБУ задокументировала более 10 тысяч химических атак РФ против украинских защитников, используя аэрозольные гранаты с отравляющими веществами. Международные организации подтверждают систематическое применение химического оружия Россией.
Среди составляющих, использованных в химатаках российскими оккупационными войсками: аэрозольные гранаты, снаряженные отравляющими веществами хлорбензилиден малонитрил и хлорацетофенон).
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
СБУ задокументировала более 10 тысяч химатак рф против украинских защитников. Во время химических атак захватчики использовали аэрозольные гранаты "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженные отравляющими веществами раздражающего действия – CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).
По данным СБУ, оккупанты применяли ампулы с отравляющим веществом – хлорпикрином.
Использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.
Важный факт, который установили следователи:
- наибольшее количество химбоеприпасов вс рф используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонительные позиции украинских защитников;
- больше всего фактов применения такого оружия агрессором зафиксировано на восточном фронте;
- также - во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины.
Указывается, что СБУ расследует собственные уголовные производства и привлекает к документированию фактов профильные международные организации.
Для проведения необходимых лабораторных исследований и информирования международного сообщества СБУ передала через МИД Украины часть вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гаагу.
Уже опубликованы три отчета, которыми международная организация подтверждает систематическое применение российской федерацией химических средств как средств ведения войны против Украины.
Совет ЕС ввел санкции в отношении российских подразделений, входящих в состав вооруженных сил рф и причастных к разработке и использованию химического оружия в Украине.
Напомним
КНИИСЭ подтвердил использование россией беспилотников "шахед-136" с термобарической боевой частью. Эксперты обнаружили три модификации дронов и по меньшей мере четыре различных типа боевых частей.
Россия усиливает использование химического оружия против Украины: зафиксировано 9 тысяч случаев16.07.25, 03:37 • 4284 просмотра