ВСУ ликвидировали 940 оккупантов и сотни единиц техники за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки, 31 июля, Силы обороны обезвредили 940 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.25 возросли на 940 человек.
Силы обороны за минувшие сутки, 31 июля, обезвредили 940 российских захватчиков и десятки единиц техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1054200 (+940) человек ликвидировано
- танков ‒ 11068 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23068 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 30944 (+33)
- РСЗО ‒ 1451 (0)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49057 (+163)
- крылатые ракеты ‒ 3551 (+3)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56894 (+72)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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