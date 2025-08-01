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ВСУ ликвидировали 940 оккупантов и сотни единиц техники за сутки

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За минувшие сутки, 31 июля, Силы обороны обезвредили 940 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.25 возросли на 940 человек.

ВСУ ликвидировали 940 оккупантов и сотни единиц техники за сутки

Силы обороны за минувшие сутки, 31 июля, обезвредили 940 российских захватчиков и десятки единиц техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1054200 (+940) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11068 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23068 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 30944 (+33)
          • РСЗО ‒ 1451 (0)
            • средства ПВО ‒ 1203 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49057 (+163)
                    • крылатые ракеты ‒ 3551 (+3)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56894 (+72)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часового Яра, назвав их дезинформацией.

                              СБУ задокументировала более 10 тысяч химических атак РФ против украинских защитников, используя аэрозольные гранаты с отравляющими веществами. Международные организации подтверждают систематическое применение химического оружия Россией.

                              Украина строит масштабные укрепления для сдерживания летнего наступления России - WSJ01.08.25, 03:59 • 4282 просмотра

                              Вита Зеленецкая

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